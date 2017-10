În data de 04 octombrie, la ora 00:31, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău a fost solicitat să intervină în comuna Răcăciuni, sat Fundu Răcăciuni, pentru lichidarea unui incendiu produs în gospodăria unui bărbat, în vârstă de 50 de ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău două autospeciale de intervenție și o ambulanță SMURD, cu 12 salvatori. Concomitent cu acest fapt a fost anunțat despre eveniment și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Răcăciuni. La sosirea la fața locului pompierii militari băcăuani au constatat faptul că, incendiul se manifesta generalizat la o casă de tip P+M, pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați. La ora 02:25, incendiul a fost lichidat în limitele găsite, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Răcăciuni, care a intervenit cu trei lucrători. De menționat este faptul că în urma incendiului nu s-au înregistrat victime. Incendiu casă în comuna Răcăciuni În data de 04 octombrie, la ora 00:31, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacău a fost solicitat să intervină în comuna Răcăciuni, sat Fundu Răcăciuni, pentru lichidarea unui incendiu produs în gospodăria unui bărbat, în vârstă de 50 de ani. Imediat, la fața locului s-au deplasat din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău două autospeciale de intervenție și o ambulanță SMURD, cu 12 salvatori. Concomitent cu acest fapt a fost anunțat despre eveniment și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Răcăciuni. La sosirea la fața locului pompierii militari băcăuani au constatat faptul că, incendiul se manifesta generalizat la o casă de tip P+M, pe o suprafață de aproximativ 120 de metri pătrați. La ora 02:25, incendiul a fost lichidat în limitele găsite, în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Răcăciuni, care a intervenit cu trei lucrători. De menționat este faptul că în urma incendiului nu s-au înregistrat victime. În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă neprotejarea termică a unui coș de fum față de materialele combustibile, a ars mansarda din lemn și acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, dar și parterul imobilului pe o suprafață de circa 70 de metri pătrați și bunuri din cinci camere. Posted by ISUJ Bacău – Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău on Tuesday, October 3, 2017 În urma incendiului, ce a avut drept cauză probabilă neprotejarea termică a unui coș de fum față de materialele combustibile, a ars mansarda din lemn și acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, dar și parterul imobilului pe o suprafață de circa 70 de metri pătrați și bunuri din cinci camere. 0 SHARES Share Tweet

