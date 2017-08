Cronica rutiera O căruța a provocat un accident pe E85, la Răcăciuni de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La data de 09 august a.c, în jurul orei 18:00, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier cu victimă în Răcăciuni. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 34 de ani, din localitate, în timp ce se deplasa cu un atelaj hipo, a ieşit de pe un drum secundar şi nu s-a asigurat la traversarea drumului naţional, intrând în coliziune cu o autoutilitară condusă regulamentar de un tânăr de 25 de ani, din Buhuşi. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a bărbatului de 34 de ani care a fost transportat la Spitalul Judeţean Bacău, în vederea acordării de îngrijiri de specialitate. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând valoarea negativă, iar în cazul conducătorului atelajului hipo, rezultatul a fost 0,05 mg/l alcool pur în aerul expirat și li s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Poliţiştii reamintesc conducătorilor de vehicule cu tracţiune animală faptul că legislaţia rutieră română reglementează normele rutiere obligatorii pentru conducătorii vehiculelor cu tracţiune animală astfel încât, prin prezenţa acestora pe drumurile publice, să nu fie periclitată siguranţa circulaţiei. Conducătorii acestui tip de vehicule sunt obligaţi să conducă animalele astfel încât să nu constituie un pericol pentru ei şi ceilalţi participanţi la traficul rutier. S-a constatat că, în multe din situaţiile de accident în care acest tip de vehicule sunt implicate, căruţele sunt acroşate din spate din cauza lipsei de vizibilitate şi a echipării necorespunzătoare a acestora. Mai există şi situaţii în care animalele de tracţiune se sperie, vehiculul este scăpat de sub control, iar conducătorul acestuia poate ajunge sub roţile propriului vehicul. Pentru apărarea vieţii şi integrităţii corporale a celor care folosesc vehicule cu tracţiune animală şi a tuturor participanţilor la trafic, poliţiştii băcăuani atrag atenţia din nou privind necesitatea respectării cu stricteţe a normelor rutiere specifice atelajelor hipo! 0 SHARES Share Tweet

