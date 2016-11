O campanie idilica

Au trecut deja zece zile din campania asta electorala si nici nu s-a observat. Deja situatia este cu mult mai grava decât la alegerile locale; macar atunci mai era o agitatie. Acum, nici macar nu se mai incearca salvarea aparentelor: e liniste totala pe frontul electoral. Daca o iei la pas prin oras, nici nu-ti dai seama ca te afla in campanie electorala, afise, nu, mitinguri, ioc, nici macar cutiile postale nu au mai fost vizitate de pliante, fluturasi sau ziare electorale.

Nici macar justitia televizata nu mai functioneaza. S-a vazut, asta-vara, ca arestarile si plimbatul politicienilor cu catuse prin fata camerelor TV nu a facut decât sa-i ajute pe acestia.

Asa ca toata batalia politica, daca se poate numi asa, se poarta mai mult prin intermediari. Mai o soprala pe Facebook, mai un sondaj aruncat pe la o televiziune, un miting organizat ei cu ei…

Pâna la urma e si dificil de incercat ceva. Toate “solutiile” au fost deja compromise; votul din Diaspora s-a dovedit un fâs, “amenintarea rusa” nu se mai produce, “Colectivul” nu mai poate fi folosit iar tehnocratia si-a dat singura cu parul in cap si cu Brâncusiul peste genunchi.

Realitatea este atât de trista incât vechile metode nu mai pot fi folosite. “Greaua mostenire” nu poate fi invocata, intrucât ar fi contrazisa de cifre, telejustitia a fost demantelata chiar de catre initiatori prin folosirea in exces si cu dedicatie, anti-parlamentarismul a mai slabit si el.

Problema este ca, desi campania este linistita, tara e vraiste. Sistemul sanitar este pe butuci si este atacat in continuare din toate partile. Educatia este pe moarte, economia este in perfuzii pentru ca a inceput sa se vada efectul salariilor mici: lipseste mâna de lucru. Infrastructura are probleme, inegalitatile se adâncesc si ne paste si pe noi, ca si pe altii, pericolul caderii intr-un autoritarism daca presedintele sau anumite partide nu vor accepta rezultatele alegerilor.