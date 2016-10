Bacaul este relativ sarac in valori publice de patrimoniu. Unele dintre ele sunt in paragina, cum este fostul Hotel Central, o ruina urâta ca un buboi, iar Palatul Administrativ, care ar putea fi bijuteria orasului, se darâma vazând cu ochii.

Palatul Administrativ are insa, la rândul sau, o nestemata. Este vorba despre ceasul de pe frontispiciu, o raritate la nivel mondial, care insa nu mai functioneaza.

Bacauanul Sorin Mereuta, un mare pasionat de ceasuri, fost militar de cariera, acum pensionar, isi pune in slujba comunitatii talentul si pasiunea pentru a repara acest ceas, fara sa aiba pretentii la nici un ban.

Cu multa tenacitate, a facut demersuri timp de trei ani ca sa fie lasat sa repare gratuit ceasul si sa il repuna in functiune si, in ciuda piedicilor, a reusit, anul trecut. Dar birocratia sau nepasarea unor sus-pusi i–au dus munca in derizoriu.

Acum, ceasul s-a oprit din nou, iar autoritatile sunt nepasatoare.

Bacauanul nostru nu se da batut si va mai incerca in continuare sa aiba grija de ceas, spre care trecatorii prin centrul urbei sa isi ridice privirile, sa il admire si sa il ia drept reper in zorul lor zilnic.