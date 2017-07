Astăzi, în jurul orelor 12.30, poliţiştii locali, care se aflau în timpul serviciului de patrulare în zona Pieţei Sud, au fost sesizaţi cu privire la faptul că, în zona unui magazin cu profil piscicol din zonă, a fost găsit un portmoneu. Agenţii au preluat accesoriul în prezenţa unui martor şi la verificare s-a constatat că acesta conţine o carte de identitate, suma de 60 lei şi mai multe carduri (2 carduri de sănătate, un card de bancă, mai multe carduri de la farmacii şi carduri de supermarket). Pe baza adresei din cartea de identitate a fost identificată proprietara portofelului, în persoană numitei, A. Constanţa, de 72 ani din municipiul Bacău. Această a fost informată de poliţişti să se prezinte la sediul Poliţiei Locale pentru a-şi recupera portofelul, din conversaţie rezultând faptul că dumneaei nu a observat lipsa acestuia. Persoană în cauză a ţinut să mulţumească pe această cale persoanei care a anunţat poliţia şi agenţilor care şi-au făcut datoria. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.