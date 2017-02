O bacauanca a mobilizat comunitatea româneasca de la Londra

La inceputul acestei saptamâni, o tânara românca a mobilizat toata comunitatea româneasca din capitala Marii Britanii pentru a ajuta un batrân român de 79 de ani, adus in regat la cersit si abandonat sub unul din podurile Londrei. Tânara, pe care publicatia electronica „Anuntul de UK” a numit-o Eroina din Stratford, este Alexandra Ursachi, nascuta in Bacau, o fosta jucatoare de handbal. A câstigat medalia de bronz la mondialele de junioare din Canada (2006), a jucat cu Oltchim Rm. Vâlcea in Liga Campionilor, dupa care s-a transferat in Franta unde si-a incheiat cariera nefericit dupa trei accidentari consecutive. In urma cu trei ani, Alexandra s-a mutat la Londra si s-a inscris la cursurile unei scoli de bucatari si patiseri, iar in prezent face torturi, prajituri si alte preparate culinare pe comanda pentru românii din capitala Regatului Unit. Revenind la povestea batrânului de 79 de ani, acesta si-a petrecut ultimele trei saptamâni sub un pod din Londra. Se pare ca omul a fost dus la cersit, dar pentru ca nu a fost prea „rentabil”, a fost abandonat. In urma campaniei pornite de catre Alexandra Ursachi, batrânelul Petru Munteanu a primit un bilet de avion catre România, cazare la hotel, transfer de la hotel la aeroportul Luton, bani de buzunar, haine, incaltaminte si mâncare, a fost dus la un salon unde a fost tuns si barbierit. Fotografia cu Alexandra si batrânelul Petru Munteanu, postata pe pagina „Anuntul de UK”, a strâns câteva mii de like-uri. 579 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.