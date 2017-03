Educatie O “Altfel” de Şcoală, printre aeronave de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Elevii clasei a VII-a B de la Şcoala nr. 10 din Bacău au avut parte de o zi inedită. În cadrul programului “Şcoala Altfel”, ei şi-au rezervat o zi în care să viziteze Baza 95 Aeriană Bacău, pentru a pătrunde tainele aviaţiei. Dorinţa le-a fost îndeplinită, iar o dată ce au avut aprobarea comandantului de a intra în unitatea militară, elevii au dat frâu imaginaţiei. Ce-i drept, în prima fază, militarii din cadrul Bazei 95 Aeriene i-au ţinut cu picioarele pe pământ, ancoraţi în istoria aviaţiei, unde altundeva decât în muzeul unităţii militare. După o trecere în revistă a celor mai importante evenimente şi transformări prin care a trecut aviaţia română, musafirii au fost invitaţi pe o pistă secundară, unde au avut ocazia să vadă de aproape un elicopter IAR 330 Puma Socat şi un avion IAR 99 Şoim. Sub atenta monitorizare a personalului tehnic, cei mai curioşi dintre elevi au urcat în cele două aeronave, au intrat în rolul piloţilor şi au experimentat (teoretic) trageri cu tunul de artilerie antiaeriană. Întreaga activitate s-a desfăşurat în cadrul programului educaţional “Să ştii mai multe, să fii mai bun”. Evenimentul s-a dovedit a fi pentru elevi un bun prilej de orientare pentru o posibilă carieră militară, care ar putea debuta la sfârşitul clasei a VIII-a cu înscrierea la un colegiu militar. 0 SHARES Share Tweet

