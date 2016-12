O agenție a statului funcționează într-o fostă casă boierească… dărăpănată

O fostă casă boierească situată în Bacău, pe strada Oituz, care ar putea fi refăcută, fiind singurul sediu din țară al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, se degradează pe zi ce trece, deși ar avea potențial și ar putea fi pusă în valoare.

Bacăul, destul de sărac în clădiri cu valoare de patrimoniu, ascunde pe strada Oituz o frumoasă casă boierească, cumpărată în 1929 de Ministerul Industriei și Comerțului de la Honotine D. Sturdza. Pe atunci strada se numea Ocna 45, iar proprietatea cuprindea casa cu cinci camere de locuit și un teren generos de 4.800 mp. Valoarea tranzacției a fost de 1,5 milioane de lei.

Casa a devenit sediu al Agenției de Resurse Minerale și s-a păstrat până în prezent, fiind de altfel singurul sediu propriu al acestei instituții de stat. Pentru că spațiul era generos, agenția a găsit trei chiriași care, în timp au și cumpărat spațiile respective, tocmai pentru că vorbim de încăperi cu tavan înalt, spații mari (ca să vă faceți o imagine, două camere însumau 80 mp). Acum, instituția a rămas să funcționeze în doar două camere, una în care se duc la îndeplinire atribuțiile de serviciu, alta care servește drept arhivă. Curtea din față și un hol în care se află diferite roci și zăcăminte și ar putea fi renovate și puse în valoare fac parte din aceeași proprietate.

Totul arată ca o casă părăsită. Nu pentru că cei care au condus instituția nu s-ar fi preocupat de renovarea ei, ci pentru că nu s-au alocat niciodată bani pentru asta. Ironic cum o agenție care se ocupă de resursele statului, deci am putea spune, destul de bogată, nu are bani pentru o banală renovare a unui spațiu de circa 50 mp.

„La un moment dat, am avut o somație de la Primăria Bacău să refacem exteriorul pentru că arăta și arată foarte rău. Am transmis mai departe la București hârtia, dar nu s-a întâmplat nimic.”

Marius Georgescu, fost director al Agenției pentru Resurse Minerale Bacău

„Am fost angajat al acestei instituții 24 de ani. De când am lucrat acolo, pentru că între timp m-am pensionat, am cerut fonduri pentru renovare, măcar a fațadei, a exteriorului, și am invocat permanent ca argument faptul că este singurul sediu propriu din țară. Nu s-au alocat niciodată bani”, povestește Marius Georgescu, fost director al instituției în Bacău. Acesta s-a preocupat de îngrijirea casei, cu ce s-a putut, ba chiar la un moment dat a solicitat devize de lucrări de la firme interesate să facă măcar o înlocuire a ferestrelor de la intrare și o izolare termică. „Nu era vorba de un cost foarte mare, undeva la 10 mii de lei, dar nici așa nu am primit fonduri”, a mai spus Georgescu. La un moment dat, s-a invocat că sediul nu are cadastrul făcut, demersuri începute tot de fostul director.

Se caută fonduri, din nou

Am solicitat un punct de vedere oficial și de la Agenția pentru Resurse Minerale. Departamentul de comunicare ne-a transmis că deoarece „momentan se așteaptă finalizarea documentelor de intabulare a spațiului în evidențele registrului de carte funciară, ulterior se va face o estimare și se va propune spre aprobare un proiect de modernizare a spațiului.” Cu alte cuvinte, cu o promisiune ne-am ales și noi, la fel ca și fosta conducere a instituției.

„Toate fondurile pe care ANRM le încasează din redevențe sau alte taxe merg direct la bugetul de stat, deci nu avem fonduri proprii.”

comunicatul oficial al ANRM

În casă au fost montate sobe din teracotă de Bacău care sunt funcționale și în prezent. Încăperile sunt înalte, podeaua scârție, ușile sunt uriașe – la o simplă privire se poate imagina traiul oamenilor din acele vremuri.