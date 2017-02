Centrul de Afaceri şi Expoziţii din Bacău va fi, în perioada 17 – 19 februarie, gazda celei de a cincea ediții a manifestării promoționale „Expo Nunta de Vis”. Evenimentul va debuta pe 17 februarie de la ora 12,00. „Expo Nunta de Vis – spune directorul general al societății Centrul de Afaceri și Expozițional, Corneliu Pricope -, este cea mai importantă manifestare expozițională în domeniul organizării de nunți din regiunea Moldova”. În standurile expoziției vor fi prezente 55 de firme din domeniile ateliere și magazine de rochii de mireasă și rochii de gală, pentru costume de miri și bărbați, organizatori de nunți și de evenimente, locații de nuntă, aranjamente florale, bijuterii, formații de nuntă, DJ, servicii foto-video, școli de dans, cofetării, accesorii de nuntă, precum și saloane de înfrumusețare. Expoziţia se poate vizita vineri până la ora 18,00, sâmbătă în intervalul orar 10,00 – 18,00, iar duminică între orele 10,00 și 16,00. Petru Done 0 SHARES Share Tweet

