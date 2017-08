– bucuria nuntașilor este dusă la rang de circ pe străzile Bacăului Duminică seară, într-un interval de jumătate de oră, am întâlnit trei convoaie de nuntași din cartierul Narcisa și până la Parcul Cancicov. Larma făcută de claxoanele mașinilor făcea ca oamenii să întoarcă privirea spre sursa de zgomot. Bineînțeles că în fruntea convoiului trebuia să fie cea mai luxoasă mașină. Musai trebuia să fie și cea mai mare, iar fundele textile sau de plastic erau și cele mai țipătoare. Din niciun convoi nu lipseau mașinile înmatriculate în Italia, Spania, Germania, Franța sau Marea Britanie. Pe lângă claxoanele asurzitoare ale mașinilor, nunțașii erau foarte vocali. Strigau, țipau și agitau găini din plastic prin geamurile deschise. Dacă se nimereau să aștepte la semafor, mașinile nuntașilor continuau să claxoneneze. Lor li se adăugau și goarnele mașinilor din jur conduse de ceilalți șoferi din trafic care așteptau la semafor, în semn de salut pentru miri. Știm cu toții că în oraș este interzis claxonatul, iar această contravenție se amendează conform articolului 113 din Regulamentul pentru aplicarea OUG 195/2002. Una e să dai semnal sonor scurt pentru a atrage atenția unui participant la trafic și alta este să nu ți se mai dezlipească mâna de claxon, din dorința de a atrage atenția. Iar atunci când ai cel puțin 10 mașini în convoi, nu este deloc plăcut urechilor să audă sunetul strident al claxoanelor. Nici bine nu a trecut prima nuntă de semaforul de la Narcisa, că un alt șir de mașini, parcă tras la indigo, venea pe același traseu, în ritm de claxoane, flash-uri și cu ,inile de avarii pornite. Al doilea impact vizual, aceeași impresie, mai multe mașini de Italia. Înaintând spre centrul orașului, prin dreptul Parcului Cancicov, o mașină de epocă, roșie, decapotabilă, ducea vizual rangul nunții la un alt nivel. În afară de mașina mirilor, restul convoiului se manifesta la fel de zgomotos. Oare cele trei tablouri descrise mai sus reflectă doar bucuria nuntașilor sau este o reacție stradală de prost gust!?! Oricum, mulți dintre pietoni și-au manifestat indignarea față de comportamentul nuntașilor, mai ales că toate acestea se petrec în postul Adormirii Maicii Domnului (1 – 14 august). De acum și până la sfârșitul anului nu se fac nunți în postul Nașterii Domnului (15 noiembrie – 24 decembrie) și în perioada de la Crăciun, până la Bobotează (25 decembrie 2017 – 6 ianuarie 2018). 47 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.