Numeroase partide s-au inscris la parlamentare in ultima zi

Joi a fost ultima zi de depunere a listelor pentru alegerile parlamentare. Biroul Electoral Judetean a aprobat partial listele lor si a confirmat respingerea candidaturilor independente ale lui Marius Fundulea si Marius Apostol. Totodata, a fost respinsa si lista unei aliante electorale, Alternativa Nationala 2016, care are drept de contestatie.

Pe de alta parte, BEJ a admis listele depuse de ALDE, care deschide lista la deputati cu Constantin Avram, iar la senatori cu Viorel Ilie.

Au fost acceptate si listele Aliantei Noastre România, prima pe lista la deputati fiind Iulia {tefanescu si la senatori, Mihai Isacescu. Au depus liste si cei de la UDMR, cap de lista la Camera Deputatilor Laurentiu Pogar si la Senat Peter Oltean.

Desi initial declarau ca nu vor exista liste separat pentru judetul Bacau, cei de la Uniunea Salvati România s-au razgândit. Au depus suficiente semnaturi si le-au fost validate ambele liste, primul la Camera Deputatilor fiind Lucian Stanciu si la Senat Mihai Girba, cel care a si contribuit la formarea organizatiei locale.

Si Partidul Socialist Român a reusit sa se reorganizeze dupa plecarea lui Cristinel Manolache si a depus liste pentru ambele camere ale Parlamentului, la deputati primul fiind Petru Hanganu iar la Senat Laurentiu Hotea.

Lista PRM este deschisa de Marinel Herciu la deputati, cel care a dorit sa candideze in vara la Primaria Bacau dar semnaturile depuse nu au fost valide. La Senat prima propunere este Alex Sirbu.

Partidul Romilor Democrati, recent infiintat in Bacau a depus o lista de patru propuneri la Camera Deputatilor, primul fiind presedintele Dorel Tanase, iar la Senat o singura propunere, in persoana lui Iulian Olteanu.

In fine, Partidul Ecologist Român are si el liste de persoane pentru parlamentare. Prima pe lista la deputati este Irina Ungureanu, iar la Senat Neculai Mucenica.

Daca nu sunt contestatii, BEJ trebuie sa anunte si candidaturile care ramân definitive.

