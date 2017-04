Justitie Numărul dosarelor penale a crescut de la an la an de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Raportul de activitate al Curţii de Apel Bacău arată că numai la nivelul secţiei penale au fost înregistrate, anul trecut, 3.024 de cauze, dintre care peste 2.500 au fost dosare noi. Faţă de anul 2015, creşterea este cu aproape 500 de cauze. Potrivit Raportului de activitate pe anul 2016 al Curţii de Apel Bacău, volumul de activitate la nivelul întregii instanţe a scăzut faţă de anul 2015. În total, pe rolul Curţii de Apel s-au aflat 9.157 dosare, din care 6.578 cauze nou intrate şi 2.579 dosare aflate în stoc. Din totalul cauzelor, numai la nivelul secţiei penale au fost înregistrate 3.024 de cauze, dintre care peste 2.500 au fost dosare noi. De altfel, o analiză a evoluţiei volumului de activitate pe o perioadă de trei ani (2014 – 2016) arată că numărul dosarelor penale a crescut simţitor de la an la an. Numai faţă de anul 2015, creşterea este cu aproape 500 de cauze. În ceea ce priveşte infracţiunile cercetate în dosarele nou înregistrate, în top se află cele contra persoanei, contra vieţii, integrităţii corporale sau sănătăţii (13,47 la sută), infracţiunile contra patrimoniului – furt, furt calificat şi tâlhărie (10,72 la sută), infracţiunile contra siguranţei publice (11,73 la sută) şi infracţiunile la regimul silvic (10,63 la sută). O pondere mai mică o au infracţiunile de corupţie şi de serviciu – luare/dare de mită, traficul/cumpărarea de influenţă, delapidarea (1,82 la sută), dar şi cele de fals/uz de fals (0,62 la sută). Cauze complexe, loturi de infractori, legislaţie controversată şi lacunară Rata de soluţionare a cauzelor penale a fost de 94,54%, cea mai mică din cadrul instanţei, dar justificată, se spune în raport, prin natura cauzelor şi prin faptul că în apel se readministrează probe. Astfel, secţia penală s-a încadrat, ca eficienţă, doar în gradul „satisfăcător”. „Această evaluare abstractă, raportată la criterii standardizate nu este determinantă în stabilirea realităţii obiective bazată pe situaţia concretă a activităţii deosebit de complexă a secţiei penale, care se confruntă cu o situaţie fără precedent ca şi grad de complexitate a cauzelor, succedată de loturi de infractori şi fapte, dar şi de o legislaţie nouă, controversată şi lacunară. Instanţa de control judiciar, în majoritatea cauzelor, dispune readministrarea sau completarea probatoriului, efectuarea unor expertize ce impun alocarea unui interval de timp mai mare şi aceasta în condiţiile în care 10 judecători cenzurează activitatea a 11 instanţe de judecată”, se explică în raport. 0 SHARES Share Tweet

