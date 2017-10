Multimedia Nuci la tavă, plăcinte, muzică și atelier de cioplit bostani: Distracție la „Mozaic”! de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cercei, coliere și brățări, casete pentru bijuterii sau scrisori, mici tablouri, jucării, lucruri făcute cu croșeta sau andrelele, peretare și alte obiecte decorative vor putea fi admirate (și cumpărate!), în acest week-end, la expoziția organizată în curtea Centrului „Mozaic”, de pe strada Mărăști. Au fost realizate de copiii din zona de sud a Bacăului, beneficiari ai FSC, de liceenii care fac voluntariat aici, dar și de bunicuțele de la Centrul de zi „Speranța”. E o expoziție cu vânzare, dar prețurile sunt foarte mici. Băcăuanii, părinți și copii, sunt invitați la „Bazarul din curte” pentru a sărbători toamna alături de copii și voluntari.

Cei care vor avea curiozitatea de a le fi oaspeți vor fi așteptați cu cartofi copți, plăcintă cu dovleac, ceai cald, cafea, limonadă și nuci la tavă. Vizitatorii vor avea șansa să vadă câteva ateliere în care se fac bijuterii, mai exact să învețe cum se lucrează pasta fimo, să realizeze măști, să picteze și să participe la cioplirea bostanilor, că tot se apropie Halloween-ul. Și vor asculta muzică. 1 of 6 Va fi o petrecere de toamnă pe cinste!

