Între 13 şi 15 octombrie, în Bacău, se va desfăşura Festivalul Toamnei, o iniţiativa privată care doreşte să înlocuiască celebrele „Zile ale Bacăului”, organizate din fonduri publice. Pe platoul de la Sala Sporturilor va fi instalată o scenă pe care se cor urcă artişti de muzică populară dar şi uşoară. Vineri, 13 octombrie, vor evolua artiştii de la Asociaţia Culturală MY Music Art Moineşti, Ansamblul folcloric Siminocul din Sanduleni, Dragoş Lungu Band, Selfie şi Alb Negru. Sâmbătă, 14 octombrie, vor urca pe scenă artiştii de la Asociaţia culturală Axis Music Oneşti, Ansamblul folcloric Ţara Vrancei, Taraful Cristi Năstase, Emma Urban şi Medeea Benchea, Jasmine Socaci şi Alina Eremia. Duminică, 15 octombrie, pe lângă artiştii de la Asociaţia Culturală MY Music Art Moineşti, vor evolua Ansamblul folcloric Muguraşii din Săuceşti, Ansamblul folcloric Plaiuri Băcăuane şi George Cojocarescu, Andra Bratovianu, trupa Artizan, Mike Godoroja & The Blue Spirit şi Marius Mihalache. 2 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.