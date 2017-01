Actualitate Nu sunt probleme pe Aeroportul Bacău de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În pofida viscolului, decolarea și aterizarea aeronavelor pe Aeroportul „George Enescu” din Bacău se desfășoară conform orarului de zbor.

„Suntem pregătiți pentru această situație, avem toate echipamentele necesare, și pentru deszăpezire, și pentru degivrare. Lucrurile stau foarte bine și din punct de vede al funcționalității lor pentru că, înainte de venirea iernii, le-am făcut o revizie generală”, a declarat Oana Chelaru, directorul Regiei Autonome Aeroportul Internațional Bacău.

Și cantitatea de degivrant este suficientă, dă asigurări Oana Chelaru: „În anii trecuți au fost situații când operatori de pe alte aeroporturi ne-au rugat să le împrumutăm degivrant, așa încât, știind că pot apărea astfel de probleme, noi ne luăm măsuri și ne aprovizionăm întotdeauna din timp. Iarna ne-a găsit pregătiți. Nu sunt probleme în acest moment, totul funcționează în parametrii normali."

