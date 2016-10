Nu spune „hop” pana nu treci de stop

Scriam, ieri, despre capcana CETA si despre santajul practicat de Bulgaria si Romania fata de Canada ca sa elimine vizele.

Intr-un final, Canada a cedat, fiind de acord sa elimine definitiv vizele pentru romani in decembrie 2017, nu in primavara lui 2018.

Anutul a fost facut de presedintele Iohannis chiar de la Bruxelles, bagand spaima in hoardele de postaci, care au primit sarcina sa imprastie fericita victorie a diplomatiei noastre catre poporul internaut.

Caci, nu e de ici de colo sa poti sa mergi in Canada fara viza, in conditiile in care biletul de avion e undeva pe la 3000 de euro. Cum ar veni, tot romanul abia astepta sa i se ridice vizele.

Bucuria a fost de scurta durata.

Caci, alaturi de Romania si Bulgaria, micuta provincie belgiana Walonia, se lupta si ea cu CETA. Nu pentru vize, ci pentru principii si economie. CETA ar fi insemnat ca unii afaceristi sunt „mai egali” decat altii, clauze aplicabile pentru canadieni, nu si pentru europeni, mecanisme de arbitraj ciudate si asa mai departe.

Walonia a refuzat sa permita guvernului belgian sa semneze CETA in numele sau.

Ceea ce inseamna ca, momentan, acordul a cazut.

Ca si intelegerea romano-canadiana privind vizele…