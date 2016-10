Un sofer mai putin inspirat care si-a parcat autoturismul chiar in dreptul platformei de gunoi din spatele blocului nr. 33 de pe strada Alecu Russo, a trecut razant pe lânga o amenda. Norocul lui a fost ca a aparut imediat ce politistii locali faceau apel prin statie ca sa se prezinte de urgenta detinatorul masinii care bloca accesul masinii de gunoi la rampa.

Avertizarea sonora a strâns repede câtiva curiosi, iar actiunea agentilor a strârnit controverse. Locatarii din zona au reclamat faptul ca nu exista in zona niciun indicator cu „parcarea interzisa” si i-au luat apararea tânarului sofer, spunând ca acesta era chiar lânga masina politiei când acestia au facut apelul.

„Aici e vorba de exces de zel din partea politistilor. Nu stiam ca masina politiei este pe post de antemergator pentru gunoieri! In plus, omul nu avea de unde sa stie ca tocmai atunci vin gunoierii si nici alt loc ca sa parcheze nu era”, a spus Dan Tulbure, aflat prin zona.

Soferul a scapat doar cu un avertisment, iar situatia s-a calmat. Gunoierii spun ca in foarte multe situatii intâmpina greutati la rampa de gunoi, din cauza soferilor care parcheaza in perimetrul in care ei trebuie sa faca manevre.

„Aleile dintre blocuri sunt inguste si nu avem loc de manevra. Soferii trebuie sa ia in calcul faptul ca zilnic trebuie sa ridicam gunoiul. Daca nu-l luam la vreme, tot noi cadem prost, pentru ca oamenii se apuca si fac reclamatii, nestiind motivul pentru care nu putem ajunge la ghena de gunoi”, spune soferul masinii de gunoi.

Politistii locali spun ca astfel de actiuni au caracter preventiv. In multe situatii, sunt solicitati de gunoieri sa deblocheze caile de acces pe care soferii parcheaza haotic.