Nu exista contract pentru deszapezirea Bacaului

Cu un pas in urma sezonului rece. Licitatia pentru selectia unor firme care sa faca deszapezirea municipiului Bacau in aceasta iarna este in derulare pâna pe 7 noiembrie. Daca intre timp ninge, zapada va fi degajata cu ajutorul utilajelor primariei.

Desi se lucra la impartirea orasului in loturi inca din luna august, procedurile greoaie au facut ca nici pâna la acest moment sa nu existe un contract ferm.

„Orasul va fi impartit in sase loturi, pe cartiere, si am prevazut si un lot conex in care vor stationa anumite utilaje care vor fi folosite in situatii de urgenta. Ofertantii se pot prezenta individual sau in asociere, atâta timp cât demonstreaza ca au capacitatea tehnica si financiara de a-si sustine cele asumate in contract”, a explicat directorul interimar al Directiei Servicii Publice, Daniel Rosu.

Pe fiecare lot se asteapta ca firmele sa prezinte un anumit numar de utilaje, in general multifunctionale. Platile in cadrul contractului se vor face diferentiat. Pentru utilajele importante, cum sunt plugurile sau sararitele se va plati si timpul de asteptare, maximum opt ore pe zi, iar pentru alte utilaje se va plati in functie de orele de interventie, iar masinile vor fi dotate cu GPS pentru a dovedi distantele parcurse. Singurul lucru care nu este lamurit la acest moment este locul in care se vor depozita cantitatile strânse de pe strazi.

In ceea ce priveste materialele antiderapante care se vor imprastia, primaria a achizitionat deja 400 de tone de clorura de calciu si sunt in curs de achizitie 1000 de tone de sare si alte 1000 de tone de material antiderapant.

Anul trecut, pentru ca nu a nins foarte mult, pentru inchirierea utilajelor primaria a platit 102 mii de lei celor doua firme care câstigasera un contract cadru pe mai multi ani, respectiv Fair Play si Rad Trans. Materialele antiderapante au costat circa 192 de mii de lei. La fel, firmele au fost platite pe baza de decontare, in functie de interventii.

„In completarea utilajelor care vor fi aduse de firmele de deszapezire, Directia de Servicii Publice are la dispozitie doua Unimog-uri cu lama si sararita, o cisterna de opt tone din care se poate imprastia clorura de calciu, o basculanta si un buldoexcavator, dar si tractoare cu pluguri.”

Daniel Rosu, director Directia Servicii Publice Bacau

„In acest an, pentru ca licitatia s-a intârziat, vom merge pe un contract pe termen scurt, dar intentionam, de anul viitor sa cautam eventual un model de buna practica din tara si sa avem si noi un contract cadru, pe mai multi ani” – spune Constantin Scripat, viceprimarul municipiului Bacau.