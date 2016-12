Nu conteaza inaltimea, ci istetimea

Asociatia Sportiva Magicball continua sa aiba priza la copiii interesati sa deprinda tainele baschetului

In 2016, povestea Asociatiei Sportive Magicball a continuat seria de activitati sportive si educative cu o noua editie de evenimente finantate de municipalitatea bacauana in baza Legii 350/2005.

Copiii cu vârste cuprinse intre 8 si 10 ani au inceput sa deprinda tainele jocului de baschet, intrând intr-un program zilnic de activitati sportive desfasurate la scoala gimnaziala nr.10 si la Scoala Gimnaziala „Alexandru cel Bun”.

Coordonatorul acestui proiect, lector universitar doctor Catalin Ciocan a promovat puternic sportul de masa la nivelul copiilor din clasele primare si gimnaziale, desfasurând activitati antrenante de educatie fizica in afara orelor de scoala.

„Asociatia Sportiva Magicball a luat fiinta in 2011 si, an de an, a crescut ca Fat Frumos, numarul de copiii ce adera la actiuhnile noastre fiind din ce in ce mai mare. Desi par scunzi pentru acest sport, copii invata primele miscari de baschet: sa arunce la cos, sa paseze si sa se strecoare pe lânga jucatorii echipei adverse. Totul, intr-o joaca creativa, departe de tentatiile computerului si ale telefonului mobil”, a declarat Catalin Ciocan.

In prima saptamâna a lunii decembrie, Mos Craciun a facut o vizita sportivilor de la Magicball. Sacul Mosului a fost plin cu medalii, diplome si tricouri, micutii baschetbalisti fiind premiati pentru activitatile din 2016. De la eveniment nu au lipsit parintii, cei mai infocati sustinatori ai viitorilor baschetbalisti ai Bacaului. Chiar daca drumul catre performanta este destul de lung, acestia din urma sunt gata sa-l parcurga pentru a ajunge cât mai sus in sportul uriasilor.