Sanatate Noutăți la Secția de Oftalmologie Alte investiții în Spitalul Județean de Urgență Bacău de Florin Stefanescu - În Secția de Oftalmologie a Spitalului Județean (SJU), în ultimii ani, s-au realizat investiții importante, cea mai recentă fiind achiziția unui aparat laser de înaltă performanță, care tratează retinopatia diabetică. Despre această realizare, dar și despre accesarea „Programului Național de Retinopatie al prematurului și a nou născutului", au vorbit într-o conferință de presă dr. Ioana Dinu, director medical al SJU Bacău, dr. Dana Călțaru, medic șef al Secției Oftalmologie, și dr. Camelia Husac, medic șef Neonatologie. În prefața întâlnirii, dr. Ioana Dinu a ținut să precizeze că maternitatea din Bacău este „maternitate part-prematur", ceea ce face ca această unitate să acopere mai multe județe, cazurile grave fiind trimise la Bacău. „Asta înseamnă că Ministerul Sănătății ne-a acreditat ca având competențe", a subliniat directorul medical al SJU. Aceasta a precizat că noutatea pentru care s-a organizat întâlnirea cu presa este dezambliopizarea, care practic înseamnă un aparat ce include un program de exerciții prin care vor fi recuperați copiii cu ambliopie (care nu văd cu un ochi-n.r.). „La unii copii care, nefiind diagnosticați la timp, deși un ochi îl au aparent normal, ei nu văd cu acesta", a explicat dr. Dana Călțaru. Acest lucru impune niște tratamente începând cu corecția optică și continuând cu tratamentul de exerciții de a pune ochii „leneși" la treabă pentru a se putea recupera până la 7-8 ani, vârstă după care nu se mai poate face recuperarea. „Acest tip de servicii este acoperit de Casa de Asigurări de Sănătate. Este un început, un prim aparat de care aveam nevoie. Sperăm că vor mai veni și altele pentru a nu mai pune copiii și părinții în situația de a merge în sistemul privat."

dr. Dana Călțaru, medicul șef al Secției de Oftalmologie La rândul său, dr. Camelia Husac a ținut să sublinieze din start că pot exista o mulțime de factori care pot face ca un copil născut prematur sau cu greutate redusă să ajungă să dezvolte acest tip de afecțiuni, respectiv dezlipirea de retină, care duce la orbire. „Chiar dacă de-abia am accesat acest program de prevenire a retinopatiei, noi am făcut screeninguri în acest sens de ani buni. Înainte, în astfel de cazuri, care din fericire au fost puține la noi, copiii erau trimiși la Iași. Acum vom putea rezolva aceste probleme aici, acasă, în Bacău", a adăugat medicul șef al secției Neonatologie. Laserul a costat peste 10.000 de euro, iar programul de prevenire a retinopatiei se va derula prin Direcția de Sănătate Publică, reprezentantul ministerului în teritoriu. Decontul de servicii este de 10.000 de lei, o consultație fiind evaluată la 22 de lei.

