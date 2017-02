– în primul rând se vor organiza doar două etape de admitere și nu trei, cum a fost anul trecut

Din acest an școlar, ponderea mediei de la Evaluarea Naţională creşte de la 75% la 80%, iar notele de la clasă vor reprezenta doar 20%, în loc de 25%, din media de admitere în clasa a IX-a. Aceasta este cea mai importantă modificare privind admiterea în învățământul liceal. O modificare care privește și pe cei peste 5.500 de elevi care acum sunt în clasa a VIII-a în școlile băcăuane și care deja se pregătesc intens pentru primul lor examen național.

