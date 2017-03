Politica Noutăți în administrație: Prefecții vor fi numiți politic de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Prefecții și subprefecții vor deveni funcții de demnitate publică, a anunțat vicepremierul Sevil Shhaideh, ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, la întâlnirea cu primarii băcăuani, care a avut loc la Centrul de Afaceri. „Dacă ați urmărit actele normative ale Guvernului Cioloș, s-a abordat strategia funcției publice care, în viziunea guvernului anterior, a clarificat statutul prefectului și subprefectului ca funcții de demnitate publică”, a declarat Sevil Shhaideh. Strategia fiind agreată de Comisia Europeană, noul guvern a menținut această prevedere.

Actul de numire într-o funcție de demnitate publică este un act juridico-politic. Persoanele care ocupă astfel de funcții pot fi numite (ministru, secretar de stat etc.) sau alese (primar, consilier local). Vicepremierul Shhaideh a sugerat că schimbarea statutului nu presupune, neapărat, schimbări în funcție. Cu toate acestea, după doar două zile, mai exact în ședința de joi a Guvernului, s-a decis înlocuirea prefecților județelor Brașov și Sibiu și a subprefecților din Sibiu și Teleorman. În prezent, prefect al județului Bacău este Ioan Ghica, venit din Neamț, unde a fost subprefect, fiind susținut de PNL. El l-a înlocuit pe Dorian Pocovnicu anul trecut, în mandatul Guvernului Cioloș.

Subprefect de Bacău este Sorin Ailenei, fost manager public în cadrul Prefecturii, numit cu delegație în vara trecută, după ce subprefectul Toma Constantin a câștigat mandatul de primar al orașului Dărmănești.

