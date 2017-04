Actualitate Noul subprefect de Bacău a fost instalat în funcție de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Sala mare a Palatului Administrativ a găzduit, joi, festivitatea de depunere a jurământului de credință de către Valentin Ivancea, numit recent în funcția de subprefect al județului Bacău. Ședința de învestire a fost condusă de Iulian Teodor Gheorghe, directorul general al Direcției Generale pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Valentin Ivancea îl înlocuiește pe Sorin-Gabriel Ailenei, al cărui mandat a expirat. Alături de Ioan Ghica, prefectul județului Bacău, la eveniment au fost prezenți Sorin Brașoveanu, președintele Consiliului Județean, Cosmin Necula, primarul municipiului Bacău, șefii serviciilor publice deconcentrate, angajați ai Instituției Prefectului Bacău, precum și reprezentanții mass-media. După intonarea Imnului Național, Teodor Gheorge a citit hotărârile de guvern din 30 martie, de încetare a mandatului, respectiv de numire în funcție. Valentin Ivancea a depus jurământul de credință, fiind aplaudat de toți cei prezenți. „Țin să vă urez bun venit la conducerea Instituției Prefectului Bacău, vă doresc bun venit în rândul înalților funcționari publici și vă doresc un mandat cât mai ușor, un mandat în care aș dori să știu că sunteți cât mai echilibrat în a aplica și a respecta legea, alături de domnul prefect”, a declarat Teodor Gheorghe. Valentin Ivancea a mulțumit pentru încrederea acordată de Guvernul României, apoi a precizat: „Mi-am desfășurat activitatea într-un domeniu în care rigurozitatea, spiritul de echipă și implicarea reprezintă o obișnuință, și nu o excepție. În acest sens, îmi propun un parteneriat pentru dezvoltarea județului Bacău și a municipiului Bacău, în folosul cetățenilor!” El a mai spus că își dorește ca la sfârșitul mandatului cei prezenți să constate că și-a făcut datoria. I-au urat succes Ioan Ghica, Sorin Brașoveanu, Cosmin Necula și, în final, directorul general Teodor Gheorghe. Valentin Ivancea a fost, până la numirea în funcția de subprefect, director executiv al Unității Teritoriale Bacău a Agenției Naționale a Rezervelor de Stat. 0 SHARES Share Tweet

