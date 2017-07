Președintele Consiliului Județean Bacău, Sorin Brașoveanu, a primit azi, 26 iulie 2017, o delegație UNICEF, condusă de domnul Pieter Bult, noul reprezentant al UNICEF în România, care a efectuat prima deplasare în teren, de când a preluat această misiune. Pieter Bult o înlocuiește în această funcție pe Sandie Blanchet, al cărei mandat s-a încheiat în luna iunie 2017. Originar din Olanda, activează în cadrul UNICEF din 1994, îndeplinind diferite funcții, în mai multe țări, România fiind cea de-a șaptea țară în care își continuă activitatea. În cursul întrevederii, au fost prezentate principalele activități desfășurate în domeniul promovării și protecției drepturilor copilului la nivelul județului Bacău.

Președintele Brașoveanu a făcut o trecere în revistă a proiectelor implementate în parteneriat cu UNICEF, făcând referire directă la rezultatele obținute în cadrul Proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităților”. ”Avantajele acestui proiect sunt evidente, în diverse domenii, cred că acest lucru l-ați putut constata pe parcursul celor două vizite în comunitățile din Vultureni și Lipova. Pentru următorii ani, reafirm angajamentul asumat de Consiliul Județean pentru susținerea implementării acestui model, care reunește serviciile de educație, protecție socială și sănătate sub coordonarea autorităților locale, beneficiind de sprijin tehnic și metodologic din partea autorităților județene. Din experiența acumulată până acum, apreciem că acest proiect-pilot implementat în județul Bacău poate fi extins cu ușurință la nivel regional și chiar național”. Reprezentantul UNICEF în România s-a declarat încântat de rezultatele obținute de autoritățile din județul Bacău, în cadrul Proiectului „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităților”. ”Am auzit vorbindu-se de Proiectul din Bacău înainte să ajung în România, ceea ce înseamnă că Bacăul este un punct de reper pentru UNICEF. Dorim să continuăm activitatea din acest județ pentru a împărtăși și celorlalte județe din experiența acumulată aici. Am fost impresionat să văd în teren diversele categorii de colegi care activează în domeniul comunitar, cum colaborează asistentul social, asistentul medical comunitar, consilierul școlar, mediatorul școlar și cel sanitar. Rezultatele sunt vizibile foarte rapid, chiar după o primă vizită se poate observa care sunt efectele benefice pentru comunitate. Provocarea pentru următorii doi ani este să continuăm și să documentăm rezultatele obținute în Bacău pentru a fi multiplicate în alte județe. Avem nevoie de entuziasmul și sprijinul dumneavoastră, al autorităților județene și locale, pentru a reuși împreună să replicăm acest proiect în beneficiul tuturor copiilor din România”, a declarat Pieter Bult. Din delegația au făcut parte: Voica Pop – Specialist Protecția Copilului, Luminița Costache – Specialist Educație, Eugenia Apolzan – Specialist Adolescenți și Tineri și Eduard Petrescu – Coordonator Programe, precum și reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Bacău, Direcției de Sănătate Publică și ai Centrului Județean de Resurse si Asistență Educațională Bacău, precum și coordonatori zonali UNICEF. 10 SHARES Share Tweet

