Top Story Noul prefect de Bacău este Maricica Luminița Coșa de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Maricica Luminița Coșa, membră a organizației județene a Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE), a fost numită în funcția de prefect al județului Bacău. Conform protocolului dintre PSD și ALDE, în județele în care funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) este ocupată de un social-democrat, prefectul va fi decis de ALDE. Numirea noului prefect de Bacău a fost aprobată în ședința de joi a Guvernului. Maricica Luminița Coșa este consilier județean din 2008 (până în 2016 din partea Partidului Conservator, iar din 2016, după fuziunea PC cu PLR, din partea ALDE) și a ocupat diverse funcții administrative. În perioada 2011-2012 a fost vicepreședinte al CJ Bacău, timp de patru ani a fost președinte al ATOP (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică) Bacău, iar între anii 2013 și 2017, vicepreședinte al ATOP România. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.