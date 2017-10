Băcăuanii şi locuitorii judţelor învecinate pot testa şi descoperi tehnologia de ultimă

generaţie a noului model BMW Seria 5, la Zilele Porţilor Deschise Automobile Bavaria

Bacău, în perioada 5 – 7 octombrie. BMW Seria 5 este cel mai bine vândut automobil pe piaţa locală, alături de modelele

BMW X. Cele mai scumpe maşini vândute de Automobile Bavaria Bacău, de la lansarea locaţiei

în martie 2016, au fost un BMW Seria 7 de 144.351 EUR şi un BMW i8. În cadrul Zilelor Porţilor Deschise, clienţii BMW din Bacău vor beneficia de cele mai

noi oferte BMW Service de sezon, cu reduceri de până la 46%. În cadrul evenimentului Zilele Porţilor Deschise, desfăşurat în perioada 5-7 octombrie,

Automobile Bavaria prezintă clienţilor din Bacău noul model BMW Seria 5 alături de noi servicii premium dedicate posesorilor BMW: servicii de întreţinere şi reparaţie dedicate mărcii BMW, servicii de buy-back şi trade-in pentru vehicule rulate, piese de schimb şi accesorii de origine BMW şi oferte speciale BMW service, dedicate fiecărui tip de client. Cei prezenţi la eveniment vor avea ocazia să testeze Noul Seria 5, sedanul din clasa business sau alte modele BMW şi să beneficieze de ofertele speciale BMW Service, preţurile promoţionale pentru autovehicule rulate, catering, kids corner, tombolă şi multe alte surprize, doar pe durata evenimentului. Pentru cei interesaţi, sunt organizate şi vizite ghidate în atelierele BMW Service. “La un an și jumătate de la deschiderea oficială a locaţiei dedicată clienţilor BMW din Bacău şi împrejurimi, putem spune că ne-am atins obiectivul de business. Locaţia BMW din Bacău a căpătat rapid încrederea clienţilor din regiune bazându-se în primul rând pe o calitate a serviciilor care se află lună de lună în topul grupului Automobile Bavaria, atât pe zona de sales cât şi pe cea de service. Ne-am ţinut de promisiune, iar calitatea, varietatea şi caracterul inovator al produselor şi serviciilor oferite clienţilor noştri, atât din punct de vedere vânzare cât şi post-vânzare şi-au spus cuvântul. Pe lângă produsele şi serviciile disponibile la deschiderea locaţiei, de la sfâşitul anului 2016 oferim de asemenea întreaga gamă de servicii de tinichigerie şi vopsitorie la cele mai înalte standarde BMW. Până astăzi, am avut aproape 2000de intervenţii în atelierele locaţiei BMW din Bacău şi am vândut peste 60 de automobile. ” A declarat dl. Olavy-Theodor Pecou, Group After-Sales Director & Network Development, Automobile Bavaria Group. 0 SHARES Share Tweet loading...

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.