Multimedia ”Nouă ne pasă!” de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter ”Nouă ne pasă!” este deviza noii generaţii din cadrul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna. În sprijinul ei, în data de 07 martie 2017, un grup de elevi ai Şcolii a vizitat Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanei cu Dizabilităţi „Costache Negri” şi a adus puţină bucurie în sufletele încercate ale acestor persoane, prin donarea de alimente însoţite de îmbrăţişări şi gânduri frumoase. Proiectul a avut drept scop stimularea implicării directe, sensibilizarea elevilor cu privire la problemele cu care se confruntă comunităţile defavorizate, cultivarea spiritului de echipă şi de comunicare interpersonală, precum şi promovarea în rândul acestora a unei atitudini de responsabilitate şi solidaritate. Acţiunea s-a desfăşurat în baza Protocolului de colaborare încheiat între Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanei cu Dizabilităţi „Costache Negri” Tîrgu Ocna, în cadrul campaniei umanitare ce urmăreşte să promoveze umanismul şi caritatea şi să sprijine ideea că doar implicarea poate face diferenţa în rândul semenilor noştri mai puţin norocoşi. 1 of 6 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.