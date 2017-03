Actualitate Nouă drumuri județene modernizate prin Ministerul Dezvoltării de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Ședința de marți a Consiliului Județean (CJ) a fost o „extraordinară” convocată pentru ca cererile de finanțare privind modernizarea a cinci drumuri județene (DJ) să fie trimise, în aceeași zi, la Ministerul Dezvoltării Regionale, împreună cu alte patru aprobate în ședința trecută. Primul supus votului a fost un proiect care vizează reabilitarea DJ 241B, Pădureni-Godovana, în valoare de 34 de milioane de lei. După prezentarea datelor, Petrică Mihăilă, consilier PNL, a intervenit, însă, culmea, nu pentru a critica: „Aș face câteva aprecieri cu privire la toate cele cinci puncte care vizează într-adevăr investiții importante pentru drumurile județene. S-a vorbit deseori despre prioritizarea lor. Investițiile nu s-au făcut, de regulă, după prioritățile pe care unii dintre noi le aveam în minte. Constat, azi, că toate cele cinci obiective sunt priorități zero pentru județul Bacău și, poate vă surprinde, aș face o apreciere pozitivă vizavi de toate proiectele propuse. Indiferent că vorbim despre Pădureni-Godovana sau de Vultureni-Parincea sau DJ care leagă Stănișesti de Motoșeni, toate sunt drumuri de piatră, aflate într-o stare foarte avansată de degradare, aproape impracticabile, deci aceste investiții sunt absolut necesare.” El și-a exprimat speranța că și la împărțirea bugetului se vor folosi aceleași criterii. Dorian Pocovnicu, PSD, a afirmat că, în mod suprinzător, pentru prima oară în 12 ani, e de acord cu Petrică Mihăilă. „Sunt niște obiective deosebit de importante pentru toată zona din partea stângă a Siretului, zonă cu infrastructura cea mai proastă din județ, în care s-au făcut foarte puține investiții din lipsă de bani”, a declarat Pocovnicu, amintind cât s-au zbătut primarii, în 2004, pentru ca aceste drumuri să fie prinse în programul de investiții. Fiecare PNL-ist are drumul lui! Nu la fel de entuziasmat a fost Cezar Olteanu, PNL, care a mărturist că e nedumerit de felul în care au fost selectate drumurile: „Adresez o rugăminte aparatului tehnic ca atunci când e vorba despre a prioritiza obiectivele să se menționeze în expunerea de motive și criteriile după care au fost selectate.” Nemulțumirea sa a avut drept cauză absența din listă a DJ 112 (1280 m), care trece prin Tg. Trotuș și leagă Onești de DN 12. Criteriile? E vorba despre populație, legătura între comunități, starea drumurilor, dar și despre documentațiile existente pentru că un studiu de fezabilitate se face într-un an – doi, a explicat Sorin Brașoveanu. „Eu vă invit să vă implicați alături de Serviciul Public Județean de Drumuri, pentru că nu vă oprește nimeni, și, pe criteriile respective, de aici încolo, pentru că mai avem destule de făcut, să veniți cu propuneri de prioritizare. Vizavi de bucățica de drum din Tuta-Tg. Trotuș, acolo urmează o investiție de canalizare și apă, de aceea nu a fost prinsă. Am luat-o în calcul și va fi cu siguranță pe lista de investiții”, a afirmat președintele CJ. „După toate intervențiile mele, văd că mă aleg cu invitații”, a răspuns Cezar Olteanu, iritat. „Păi, eu vă rog să vă implicați, e ușor să stai pe margine și să critici. Vă rog frumos să vă implicați”, a insistat Sorin Brașoveanu, adăugând că îl așteaptă și la dezbaterile privind strategia județului, la actualizarea căreia se lucrează. În acest punct s-au terminat și argumentele, și nervii. Au urmat patru investiții care au fost aprobate fără observații: DJ 252F Ungureni-Gârla Anei-Bărtășești, în valoare de 37,8 de milioane de lei, DJ 243B Vultureni-intersecție DJ 241A-Parincea-intersecție DJ 252, 60 de milioane de lei, DJ 243B Motoșeni-Stănișești, 33,3 de milioane de lei, și DJ 252A, Horgești-Răcătăul de Jos, în valoare de 25 milioane de lei. 0 SHARES Share Tweet

