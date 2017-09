Nostalgii de toamnă și clinchet de clopoțel! A început școala și un nou capitol din viața elevilor

A început școala. Emoții, bucuria revederii, buchete de flori, învățători, profesori, părinți. Orașul s-a animat ieri, încă de la primele ore ale dimineții. Traficul din Bacău „a trădat” și el începerea noului an școlar. Polițiștii au fost la datorie, jandarmii, la fel.

A început școala. Cu bune, cu rele. Cu Progamul „Laptele și cornul”, dar fără „Ghiozdanul școlarului” de la Consiliul Județean, cu manuale în toate clasele, mai puțin la a V-a, unde se va învăța de pe Compediu, cu 105 școli care nu au autorizație sanitară și doar 40 de unități care au fost autorizate ISU, cu clase moderne, dar și cu toalete în curte, la sate.

A început școala și cu investiții majore în mai multe unități de învățământ din județ. Cea mai mare alocare de fonduri a fost în municipiul Bacău, unde Primăria a cheltuit 1,4 milioane lei pentru un proiect în premieră: modernizarea și dotarea a 55 de clase pregătitoare. Cu încă 745.000 lei s-au renovat patru săli de sport la Colegiul Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Colegiul Tehnic „N. V. Karpen”, respectiv la școlile gimnaziale „Mihail Sadoveanu” și „Spiru Haret”.

Totodată, s-a semnat contractul de proiectare și execuție a lucrărilor de modernizare a sălii de sport și a atelierelor de la Liceul Sportiv. A început școala, cu amenințări cu grevă a sindicaliștilor din sistem, cu peste 5.760 de catedre ocupate de profesori titulari, 712 de suplinitori, 103 de personal didactic asociat, peste 300 de personal didactic pensionat și 112 de personal fără studii corespunzătoare postului.

A început școala pentru aproape 100.000 de preșcolari și elevi (16.000 în grădinițe, peste 31.000 în învățământul primar, 25.500 în cel gimnazial și circa 25.000 în cel liceal), cu 160 de clase pe învățământul profesional cu 4.152 de elevi , dar și cu 99 de clase la postliceală cu 2.546 de locuri. Cum a început școala, în prima zi din acest an școlar? (Roxana Neagu)

Începutul de an școlar, o sărbătoare a comunității la Faraoani

Toată lumea din comuna Faraoani a fost conectată luni dimineață la evenimentul momentului. Cu toții au fost alături de copiii care au trecut pragul unităților de învățământ pentru un nou an școlar. La Faraoani sunt două școli: Școala Nr. 1 și Școala Nr. 2. După ce au încheiat festivitățile de deschidere la prima școală, „alaiul” s-a mutat în sala de sport a Școlii Nr. 2, acolo unde festivitatea nu a fost deloc sobră, dimpotrivă, fiind foarte deschisă în care toți elevii aplaudau așa de puternic de ai fi crezut că ești la concert. Pe lângă cele două școli, la Faraoani mai sunt și două grădinițe, în total în cele patru unități învățând 435 de copii față de 1000 câți erau în 1998. „În 2002, când am venit eu în Primărie, erau 986 de copii. Țin minte asta pentru că pregăteam pachetele de Moș Crăciun. Natalitatea a scăzut și pentru că s-a schimbat profilul familiei, oamenii nu mai fac așa mulți copii, dar și pentru faptul că foarte mulți localnici au ales să plece în străinătate”, a declarat Cristina Pal Ciuraru, primarul localității, prezentă la festivitatea de început de an școlar. De remarcat că și aici, la Faraoani, anul școlar începe în cele mai bune condiții, cu sălile de clasă igienizate și cu proviziile de combustibil pentru iarnă asigurate, școlile fiind dotate cu centrale pe lemne. 98% din personalul didactic sunt titulari, iar toate catedrele sunt acoperite. La capitolul manuale nu sunt dificultăți, cu excepția celor de clasa a V-a, problemă la nivel național. „Ca în fiecare an, așteptăm rezultate cât mai bune și activități cât mai atractive pentru copii. Anul trecut la Evaluarea Națională am avut un procent de 75% și trebuie să subliniez că am avut o elevă, Anastasia Finea, care a obținut nota 10 la Matematică și 9,80 la Limba română, ceea ce poate spune foarte multe despre noi”, a declarat prof. Elena Durac, directoarea Școlii Gimnaziale Faraoani. După festivitatea de început de an școlar, la care au participat pe lângă profesori și polițistul, dar și preoții comunității, elevii au intrat în clase în clinchet de clopoțel. Chiar dacă vacanța s-a terminat, copiii din Faraoani s-au arătat foarte încântați că a început școala. (Florin Ștefănescu)

Pentru prima oară, boboci de școală primară la Colegiul „N. V. Karpen” din Bacău

Anul școlar 2017 – 2018 stă, la Colegiul Tehnic de Comunicații „N. V. Karpen” din Bacău, sub semnul Noului. Pentru prima oară, la unitatea amintită, s-a format, o clasă de învățământ primar. Ajunși în careu, la ora 10.00, pe terenul de sport al colegiului, împreună cu toți ceilalți elevi de la învățământul liceal, cei 27 de micuți de la clasa pregătitoare „Iepurașii isteți” au făcut cunoștință, în felul lor, neîntinat, neatins de emoții, ci cu entuziasm și bucurie – părinții, bunicii sunt cei copleșiți! -, printr-o caldă îmbrățișare cu „doamna”, prof. înv. primar Loredana Elena Lupescu. N-au avut copiii, urechi și ochi, de la bun început, decât pentru ea, pentru „mama, tata, doamna MEA cu ochi albaștri!”. N-au rezistat prea mult în careu. Copiii au intrat în clasă înaintea terminării festivității de deschidere a anului. O clasă cum, în alte părți, nu e tocmai ușor de găsit: spațioasă, luminoasă, colorată, cu loc de joacă amenajat! Și mesaje prietenoase peste tot. Ce fericire pentru copii, ce liniște interioară, peste părinți… Altfel, aparent, debutul noului an școlar la „Karpen” a fost la fel ca peste tot. Și totuși… cu o slujbă religioasă decentă și scurtă, cu discursuri din partea conducerii unității, scurte, de asemenea, la obiect, fără cuvinte pompoase, „limbaj de lemn” și mesaje ipocrite. Ba, dimpotrivă, cu invitație pentru elevi, cadre didactice și părinți, la colaborare și implicare în actul de învățământ inclusiv prin proiecte extrașcolare.

Festivitatea de deschidere a continuat cu premierea elevilor din fostele clase a IX-a, a X-a și a XI-a pentru rezultatele obținute în anul școlar 2016-2017, precum și recunoașterea meritelor unor elevi care urmează, tot în cadrul Colegiului „N. V. Karpen”, Școala Profesională. Din seria noutăților la „N. V. Karpen” fac parte, a anunțat, la deschiderea anului școlar, conducerea unității, și „o sală de sport renovată complet”, „săli de clase igienizate și renovate în totalitate”, precum și „17 cadre didactice noi”. (M. Rotaru)

Clopoțelul a sunat și la Lespezi

Sunetul clopoțelului a anunțat începerea noului an școlar 2017 – 2018 și la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi, comuna Gârleni, ce are în componența sa, încă două școli: Școala Gimnazială „Prof. Panaite Constantin” Gârleni și Școala Gimnazială „Ion Creangă” Gârlenii de Sus. În cele trei unități de învățământ cursurile vor fi urmate de 130 preșcolari, 315 elevi din ciclul primar și 310 elevi din ciclul gimnazial. La festivitatea de deschidere a noului an școlar au fost prezenți pe lângă profesori, părinți și copii, și primarul comunei, Eusebiu Iulian Tancău, însoțit de consileri și de preotul Iulian Roca. Cu toții au adus un gând bun elevilor și le-au urat succes în noul an școlar. (Florin Ștefănescu)

Proiecte noi la Școala „Nicu Enea”

Trei sute de copii au trecut pragul Școlii „Nicu Enea” pe 11 septembrie, cei mari bucuroși să-și povestească peripețiile din vară și să se laude cu noile telefoane, cei mici, „bobocii”, mai degrabă îngrijorați. Festivitatea a început devreme, pentru ca invitații să poată ajunge și la alte unități de învățământ. În dreapta prof. Mariana Ifrim, directoarea școlii, a stat Dragoș Ștefan, viceprimarul municipiului Bacău, iar în stânga ei, preotul paroh Adrian Ghindea. „Noi, toți dascălii, ne gândim azi, la începutul anului școlar, cum să fim mai buni, cum să vă ajutăm mai bine, dar pentru a avea un răspuns complet la aceste întrebări, vă adresez chemarea, și dumneavostră, părinților, și elevilor, de a colabora cu școala, de a vedea în școală un partener”, a declarat prof. Mariana Ifrim. Nu vrem o școală perfectă, pentru că perfecțiunea nu există, vrem o școală care să tindă spre asta și să împlinească cât mai mult nevoile elevilor.” Directoarea Mariana Ifrim i-a felicitat pe cei care treceau prima oară pragul clasei, le-a urat succes elevilor din clasa a VIII-a, apoi i-a prezentat pe educatori, învățători și profesori, pentru ca părinții și copiii să-i cunoască mai bine. Deși a primit mai multe invitații, preotul Adrian Ghindea a ales să fie prezent la școala din Șerbănești pentru că aici sunt enoriașii săi și pentru că a vrut să întărească parteneriatul cu această instituție. Părintele Adrian a ținut o slujbă de binecuvântare a noului an școlar, rugându-l pe Dumnezeu să sădească în inima elevilor sămânța lucrurilor bune și să le sporească învățătura. Rând pe rând, însoțindu-l pe învățător sau diriginte, copiii au intrat în clasele luminoase și proaspăt zugrăvite. La „Nicu Enea”, anul școlar 2017-2018 începe sub bune auspicii, arată directoarea Mariana Ifrim. Prima veste bună este că cei trei sute de elevi au găsit au un grup sanitar modern, realizat în baza câștigării competiției „Patru mâini”, organizată de o firmă privată care a oferit materialele de construcții. „Ce nu a ajuns a fost acoperit de Dedeman, a explicat prof. Ifrim. O altă veste bună e că s-a făcut proiectarea pentru grădinița cu program prelungit, care e foarte necesară. Părinții ne întreabă mereu dacă avem o astfel de grădiniță, iar în lipsa acesteia își duc copiii în alte zone”. Când copiii intră în clasa pregătitoare, aleg o școală din apropiere, nu se întorc în cartier. Lipsa grădiniței cu program prelungit ar accentua riscul depopulării și închiderii școlii din Șerbănești. Părinții și profesorii speră că proiectul va deveni realitate și că așa ceva nu se va întâmpla. (Silvia Pătrășcanu)

Toate drumurile au dus către… școală, și în Cleja

Copii de toate vârstele, frumos îmbrăcați și încărcați de flori, au umplut luni dimineață toate străzile și ulițele din Cleja, și, exact ca în legende, toate drumurile au dus către… școală. Școala Gimnazială Cleja are în structură și Școala Gimnazială Nr. 2 Cleja și Școala Gimnazială Somușca. Dacă în primele două școli totul s-a mișcat foarte repede, elevii fiind primiți în clase de la prima oră, am reușit să surprindem festivitatea de la Somușca, acolo unde am întâlnit-o și pe prof. Irina Chiriac Cucu, directorul Școlii Gimnaziale Cleja, care ne-a mărturisit că: „Am încercat și am reușit să facem totul ca școala să arate așa cum trebuie la acest început de an școlar”, vorbe acoperite de realitate, după cum aveam să vedem ulterior. În total, în Școala Gimnazială Cleja sunt 7 grupe de învățământ preșcolar, 15 clase pentru învățământul primar și alte 15 pentru învățământul gimnazial, cu un număr aproximativ de 600 de copii. La deschiderea noului an școlar au participat și reprezentanți ai Poliției, ai dispensarului medical și ai bisericii, iar din declarațiile celor din conducere am fost asigurați că școlile din comună nu au dificultăți la capitolul manuale și nici din punct de vedere a cadrelor didactice, toate catedrele fiind complete. „De la noul an așteptăm rezultate pozitive iar copiii să fie mulțumiți de ceea ce primesc de la noi, cadrele didactice. Ne mai dorim ca părinții să colaboreze cu noi și să nu uităm că «școala ne face mari»”, a mai spus directoarea Irina Chiriac Cucu. (Florin Ștefănescu)

Emoții la Colegiul Economic „Ion Ghica”

După o vacanță binemeritată elevii încercă să se readapteze la programul de dimineață la temele pe care le vor primi începând de astăzi pentru că ieri, prima zi de școală, a avut doar rolul de acomodare, de regăsire a colegilor vechi sau noi. Elevi care au trecut în clasa a XII- a au poate cele mai mari emoții, pentru că au început deja să se îngrijoreze că timpul se scurge în defavoarea lor și că se apropie cu pași repezi susținerea examenului maturității. Cei mai mici însă vin cu forțe proaspete către o viață nouă, în care speră să își facă prieteni noi și să aibă rezultate cât mai bune. La Colegiul Economic „Ion Ghica” festivitatea de deschidere a noului an școlar a avut loc pe terenul de sport, acesta devenind neîncăpător de la ora 10.00, moment în care directorul și ceilalți reprezentanți ai instituțiilor le-au urat un nou an școlar plin de reușite. „Este o zi deosebită pentru toți elevii colegiului Economic «Ion Ghica» din Bacău, pentru toate cadrele didactice, dar și pentru părinți. Cele mai mari emoții sunt pentru bobocii nostri, elevii de la clasele de a IX-a care sunt în centrul atenției noastre și cărora le urez un bun venit la Colegiul Economic «Ion Ghica» Bacău. Ne-am străduit să pregătim toate spațiile școlare pentru bună desfășurare în noul an școlar și îi primim cu drag pe toți elevii”, a declarat prof. Ovidiu Cojocaru, directorul colegiului. Chiar dacă festivitățile de acest gen sunt destinate, în general, elevilor care studiază în incinta liceului, la deschidere au fost prezenți și elevi din generația anterioară din dorința de aș revedea vechii profesori dar și de a observa ce generații mai sunt acum. Ce va urma? „Pentru liceul nostru este asigurată o finanțare la începutul acestui an școlar, cu scopul reabilitării corpului B, acolo unde funcționează deopotrivă săli de clasă, cabinete, laboratoare și săli cu rol administrativ, cât și pentru reabilitarea terenului de sport”, a explicat prof. Gabriel Stan, director adjunct al Colegiului „Ion Ghica” Bacău. (Ioana Bour)

Generația fără manuale: Diferit și totuși la fel

Parcă mai ieri erau bobocii din clasa pregătitoare. Parcă mai ieri… Astăzi sunt mari. Independenți. Școlari de clasa a V-a. Multe s-au schimbat odată cu trecerea anilor: fizionomia, înălțimea, coafura, obiectele de studiu, sala de clasă și chiar o parte dintre colegi. Un singur lucru a rămas însă la fel. La fel de supărător: continuă să reprezinte „generația fără manuale”. Ieri, când au intrat în sala de clasă situată hăăăt, la etajul al doilea („aoleo, păi până ajungem în curtea școlii, când ieșim în recreație, sună de intrare”), elevii clasei a V-a D de la Școala „Alexandru Ioan Cuza” Bacău au găsit pe pupitre două manuale. Pe coperta unuia scria „Compendiu introductiv pentru gimnaziu”. Al doilea este deja-celebrul Manual de Educație Fizică. „Să nu cumva să vă mai plângeți de lipsa manualelor! Aveți cel mai important manual: cel de sport”, a glumit domnul diriginte Costel Păduraru, care este profesor de Educație Fizică. „Să fiți serioși și harnici deoarece acum începe o etapă nouă în viața și activitatea voastră de elevi”, le-a mai transmis domnul diriginte. Într-adevăr, începe o etapă nouă. Azi, de exemplu, vor avea pentru prima dată în orar șase ore. „Șaaase!”. Da, da, șase. Iar jumătate dintre ele au fundă roșie: Germana, Tehnologia și Informatica. Cum au mai trecut anii! Parcă mai ieri decupau sub supravegherea doamnei învățătoare conturul pălmuțelor de boboci trasat atent cu creionul pe foi colorate. Astăzi sunt mari. Și se pregătesc să învețe Germana, Tehnologia și Informatica. Deocamdată, tot fără manuale. (Dan Sion)

Nicolae Bălcescu:În bănci de la primele ore ale dimineții

Primul clopoțel al noului an școlar a sunat în comuna Nicolae Bălcescu dis-de-dimineață. Cel dintâi clinchet s-a auzit, însă, chiar la Școala coordonatoare, din centrul comunei, unde a avut loc și prima festivitate pentru deschiderea anului școlar, la care au participat, alături de elevi, de părinți și de profesori, și reprezentanții autorităților locale, între care primarul Anton Șiler, dar și polițiștii din comună și preoții satelor. Toți cei din urmă au făcut, apoi, un tur de forță pentru a fi prezenți la festivitățile din fiecare școală.

Cu acest prilej, participanților le-a fost transmis și mesajul ministrului Educației și Învățământului, Liviu Marian Pop, în care au fost îndemnuri și pentru elevi, și pentru profesori, dar și pentru părinții elevilor. „Mă adresez dumneavoastră, părinților – a transmis ministrul – cu rugămintea de a veni în ajutorul copiilor, dar altfel decât ați făcut-o unii până acum. Supravegheați-i, dar nu-i încorsetați, iubiți-i, dar nu-i sufocați, ajutați-i, dar nu le faceți temele integral. Copiii sunt mult mai inventivi decât ne imaginăm, așa că vă provoc să le dați șansa de a-și pune imaginația la lucru”.

Astfel, în jurul orei 9.00, elevii din centrul comunei Nicolae Bălcescu au și intrat în clasele lor, unde au stat de vorbă cu învățătorii sau cu profesorii și au primit manualele școlare. De la ora 10.00 elevii urmau să aibă întâlniri cu specialiștii de la Medicina Muncii. „Numărul de copii a scăzut, însă, an de an în comună – ne-a spus directoarea Școlii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu”, prof. Rodica Sava. Mai avem circa 850 de elevi în toată comuna. Satele s-au mai depopulat, mulți oameni au plecat la muncă în străinătate. Dar, în școli avem toate cadrele didactice necesare. Școala noastră este renovată, modernizată și are toate avizele de funcționare”.

Am intrat doar pentru un minut-două în câte o clasă, în care i-am surprins pe cei mai mici elevi chiar în momentele în care primeau pachetele cu manuale de la învățătoarele lor. Printre bănci i-am aflat și pe unii dintre părinți sau bunici, care nu-și slăbeau din ochi, cu drag, copiii sau nepoții.

Comuna Nicolae Bălcescu este vecina municipiului Bacău. N-am sesizat nicio diferență între cum arătau elevii de acolo, comparativ cu cei din oraș: cei mai mulți purtau uniforme, erau curați și chiar surprinzător de cuminți. Evident, patiseriile de lângă școală au și fost luate cu asalt în comună. În oraș, însă, terasele pizzeriilor, dar și ale unor localuri erau deja pline de elevi care, la un suc, poate și la câte o cafea, își împărtășeau impresiile din vacanță. (Petru Done)

„Iubiţi şcoala, pentru că în ea e viitorul!”

Dis de dimineaţă, câţiva părinţi şi copiii lor nerăbdători să-şi revadă colegii s-au adunat – unul câte unul -, în curtea Şcolii Nr. 10 Bacău. Spaţiul era inundat de sunetele melodiilor despre şcoală şi şcolari care se unduiau prin boxele uriaşe aşezate lângă sala de sport. Fiecare dintre oaspeţii matinali încerca, în felul său, să-şi alunge emoţiile, plimbânde-se neliniştit prin curtea aproape goală. La colţ de stradă, o bătrână florăreasă încearcă să mai vândă din gladiolele ce păreau să nu mai reziste în „glastrele” din plastic, în timp ce câţiva elevi de-a patra se furişau la simigeria cu miros de ceva extrem de apetisant. O tânără mămică, Roxana Matei, împreună cu mezinul de doar câteva luni, Arian Andrei, şi de cel mare, Cătălin, au fost primii care au ajuns la festivitate. „Eu am făcut şcoala la Răchitoasa, dar, vă spun, parcă era mult mai ok pe atunci să înveţi. Acum, mi se pare că e prea încărcată programa, le cer prea mult copiilor”, spune mămica Roxana. Cu timpul, curtea s-a umplut de uniforme, copii cu buchete de flori, strigăte de fericire, parfumuri care mai de care mai rafinat, voioşie şi…un dor nebun de şcoală. Pentru început, un grup de majorete cu baloane în mâini a intonat imnul Şcolii 10 după care, conducerea instituţiei le-a urat un călduros „Bine aţi venit!” tuturor. „Dragii noştri copii, îndrăzniţi să visaţi, să visaţi cât mai mult, cât mai sus. Îndrăzniţi să schimbaţi lumea, fiţi voi schimbarea pe care o doriţi în lume. (…) Şi iubiţi Şcoala 10, iubiţi şcoala, în general, pentru că în ea e viitorul!”, a fost mesajul prof. Iulia Jicu, directorul Şcolii 10 din Bacău. A urmat procesiunea de binecuvântare săvârşită de sfinţii părinţi de la parohia Sf. Gheorghe, după care, dr. Ioana Raluca Dinu, o fostă elevă a şcolii, în prezent consilier local şi director medical la Spitalul Judeţean, a transmis mesajul primarului Cosmin Necula. „Consider ciclul gimnazial un fel de 7 ani de-acasă, pentru că noţiunile învăţate acum ne vor fi bază a tot ceea ce vom asimila mai târziu (…) Vă transmit salutările şi urările de mult succes din partea domnului primar Necula, amintind totodată că educaţia este o prioritate a mandatului dumnealui”, a declarat dr. Raluca Dinu. La rândul său, inspectorul şcolar Dana Sturzu a citit din mesajul ministrului Educaţiei, al Inspectoratului Şcolar, după care, Bianca Botezatu, reprezentanta elevilor şcolii, a transmis din gândurile ei de început de an şcolar. La final Fundaţia Comunitară Bacău i-a înmânat direcţiunii Şcolii 10 un trofeu, ca semn de mulţumire pentru implicarea în diverse proiecte („O vară de 10” şi „Şcoală Luminoasă”). (Florentin Radu)

„Cât de greu e să fii mic” Scrisoarea nescrisă a unui elev „Dragii mei părinţi, încep noul an şcolar cu foarte multe emoţii care-mi sparg pieptul. E şi entuziasm, dar şi foarte multă frică. Nu ştiu dacă am reuşit să mă spăl bine, nu ştiu dacă mi-am curăţat bine pantofii, poate că am uitat şi un caiet acasă, ca şi altădată, nu ştiu dacă strălucesc. Poate c-o să uit să stau drept în faţa doamnei, sigur o să mă bâlbâi, sigur o să alerg ca descreieratul şi o să râd în hohote fix când nu am voie. Cred că şi de data asta o să vă fac de ruşine. Dragii mei părinţi, aş vrea să nu fie aşa de greu. Aş vrea să nu mă transformaţi într-un copil perfect, ascultător, aş vrea să am dreptul să greşesc. Mi-ar plăcea, mami, dimineaţa, când plec la şcoală, să nu-mi mai spui «Să înveţi bine!», ci «Să înveţi cu plăcere». Să nu mai ţinem socoteala notelor, ci a zâmbetelor, şi să mă întrebi la prânz dacă sunt bine, dacă m-am distrat, dacă mi-am făcut prieteni, nu ce prostii am mai făcut la şcoală. Şi dacă am făcut, să pot să am curajul să vin să-ţi spun, cu siguranţa că o să mă înţelegi. Vreau să îmi dai voie ca într-o zi să nu am chef, uite aşa!, iar tu să-mi şopteşti la ureche că şi tu ai zile d-astea, multeeeee, şi să râdem ca nebunii şi să mă «pedepseşti» cu o îngheţată. Vreau să-mi spui că «NU TREBUIE» şi că pot alege.

Dragă doamnă învăţătoare, azi vom vorbi ca între prieteni. Şi pentru că eu îmi iubesc prietenii, o să-ţi dau în dar o baghetă ca să transformi orele în magie. Să ne aşezăm cu toţii pe parchet şi să ne punem pe povestit, despre cifre, litere, vise şi vacanţă. Aş vrea să râzi mai mult, să cânţi, să dansezi cu noi, când altă soluţie nu găseşti. Să pui muzică atunci când vrei să acoperi gălăgia şi să ne alungi în parc dacă vezi că nu avem astâmpăr în bănci. Să te faci că nu vezi când greşim şi să faci din greşeli micile noastre secrete. Prietenii nu se pârăsc şi nu se pedepsesc, nu-i aşa? Te poţi lăsa în genunchi, să ne privim în ochi şi să vorbim ca de la egal la egal. Mi-ar plăcea să mă îmbrăţişezi uneori şi să mă laşi să-ţi explic cât de greu e să fii mic.”

Cătălina Chifu

Dansul, cântecul şi emoţiile începutului de an şcolar la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu”

Pentru marea majoritate a elevilor, vacanţa de vară a reprezentat un moment al dulcii relaxări. Nu acelaşi lucru îl pot spune tinerii artişti în devenire care se pregătesc la Colegiul Naţional de Artă „George Apostu”. Dovada strădaniilor lor din perioada estivală a reprezentat-o spectacolul de înaltă ţinută pe care aceştia l-au oferit publicului luni, 11 septembrie, la început de an şcolar, la Teatrul de Vară „Radu Beligan”. Tinerii performeri au oferit colegilor, profesorilor, părinţilor şi invitaţilor lor nestemate de muzică şi dans fiind răsplătiţi pentru strădaniile lor cu aplauze şi ovaţii. Pentru început, prof. dr. Adriana Busuioc, directorul Colegiului „George Apostu”, a prezentat-o celor de faţă pe noul director-adjunct al colegiului, prof. Monica Bortoş. Pe urmă, aceasta a chemat pe scenă pe invitaţii săi, mesajele acestora fiind bine primite de către cei prezenţi. „Sunteţi unici pentru că, în judeţul Bacău, voi reprezentaţi ceea ce înseamnă cultură, adică artă, muzică şi dans, şi pentru acest lucru trebuie să vă bucuraţi şi să faceţi în aşa fel încât, prin munca voastră de zi cu zi, prin prezenţa voastră pe scene şi în expoziţii, să ridicaţi ştacheta actului cultural din societatea noastră”, a transmis celor prezenţi prof. Marinela Potîrniche, inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău. Au urmat apoi momente de adevărată măiestrie oferite de tinerii muzicieni şi balerini, aceştia onorându-i prin prestaţiiile lor pe cei care le modelează talentul şi personalitatea, profesorii Colegiului „George Apostu”. Conform celor declarate de directoarea liceului, prof. Adriana Busuioc, spectacolul a fost doar o pregustare a evenimentelor culturale pe care elevii acestei unităţi de învăţământ le vor oferi băcăuanilor, şi nu numai, în acest an şcolar. (L.M.)

„Cornul și Laptele” se întorc în școli Odată cu prima zi de școală este reluat și programul național „Cornul și Laptele”, gestionat la nivel local de Consiliul Județean Bacău. Anul acesta, vor beneficia de produse lactate și de panificație 67.173 de copii care frecventează unități de învățământ de stat și privat, de la preșcolari până la elevii de clasa a VIII-a. Au fost stabilite șapte trasee județene. Pe traseul nr.1 Colonești – Vultureni vor fi distribuite produse pentru 7.150 de copii (1.566 de preșcolari, 3.029 de elevi din ciclul primar și 2.565 de elevi de gimnaziu), pe traseul 2 Cleja-Valea Seacă sunt 7.788 copii (1.581, 3.392, 2.815), pe traseul 3 Berești Tazlău-Urechești, 14.529 de copii (2.380, 6.537, 5.612), pe traseul 4 Blăgești-Racova – 4.092 (739, 1.836, 1.517), pe traseul 5 Ardeoani-Zemeș sunt 5.506 de copii (974, 2.437, 2.095), pe traseul 6 Agăș-Palanca – 7.283 de copii (1.347, 3.302, 2.634), iar pe traseul 7 municipiul Bacău și comunele din jur sunt 20.825 de copii (2.324, 10.435, 8.066). Programul „Fructe în școli” va fi demarat cu întârziere din cauză că normele de aplicare a hotărârii de guvern, norme care vizează greutatea mărului, prețul și alte condiții care vor figura în caietul de sarcini, încă nu au fost publicate.

Silvia Pătrășcanu

Tradiţie şi modernitate la Colegiul Naţional „Ferdinand I”

Clopotul din curtea interioară a Colegiului Naţional „Ferdinand I” a bătut luni, 11 septembrie, adunând elevii pentru începutul de an şcolar. Sunetul său a reverberat între zidurile liceului adunând încă o zi la cei 150 de ani de când a luat fiinţă această prestigioasă unitate de învăţământ băcăuană. La chemarea sa au răspuns „prezent” tineri de toate vârstele, de la „uriaşii” clasei pregătitoare până la cei mai copţi care se pregătesc să susţină examenul maturităţii. Melanjul de emoţii adunat în careul liceului de la copii, părinţi şi cadre didactice a fost estompat de un exerciţiu de relaxare prin mişcare executat de mai mulţi tineri, membri ai Clubului de dans „Haka” şi elevi ai Colegiului Ferdinand. Ritmurile antrenante au adus zâmbetele acolo unde lacrimile de emoţie prisoseau. Au urcat pe scenă apoi conducerea colegiului şi invitaţii lor care, prin prezenţa lor, au oferit acel strop de oficialitate menit să blazoneze acest moment festiv. „Vă doresc să vă simţiţi bine în şcoala noastră, să aveţi curajul, perseverenţa şi tenacitatea de a nu ceda greutăţilor, iar reuşita să fie pentru voi sintagmă de călăuză în toate situaţiile”, a mărturisit prof. Nicu Harasemciuc, directorul Colegiului Naţional „Ferdinand I” în discursul său de la începutul festivităţilor. Anul acesta, un număr de 1153 de elevi vor frecventa cursurile acestui colegiu, fiind repartizaţi în 39 de clase, iar de pregătirea acestora se vor ocupa 103 cadre didactice şi personal nedidactic. (Liviu Maftei)

„În ciuda tuturor dificultăților pe care le-am întâmpinat, educația a rămas prioritatea actualei administrații locale. În urmă cu un an spuneam că «voi face tot ceea ce îmi stă în putere ca, începând cu bugetul de anul viitor (2017), părinții să fie scutiți de plata unor contribuții suplimentare din propriul buzunar», iar «lucrările pentru modernizarea școlilor și incintelor școlare (…) să fie finanțate, exclusiv, din bugetul local». Astăzi, pot afirma – cu mâna pe inimă – că am făcut ceea ce am promis. (…) Elevii orașului nostru merită condiții de școlarizare la înălțimea vremurilor pe care le trăim. Ca primar al Bacăului, mă gândesc că investind în elevii noștri și în infrastructura școlară investim – de fapt – în viitorul Municipiului Bacău! Urez succes tuturor! Sunetul de clopoțel să vestească un an încununat de satisfacții și reușite!”

Cosmin Necula, primarul Municipiului Bacău

„Porți deschise” pentru învățământul profesional, la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Onești

Cu emoțiile începerii unui nou an școlar și cu multe speranțe pentru obținerea unor rezultate bune la învățătură, sute de elevi din municipiul de pe Trotuș și din împrejurimile acestuia au fost prezenți la deschiderea festivă a școlilor, liceelor și colegiilor oneștene. Astfel, de la orele matinale străzile Oneștiului au fost cuprinse de mirajul trăirii clipelor de a merge din nou la școală și în timp ce unii abia au așteptat această zi pentru a povesti colegilor întâmplările plăcute ale vacanței, alții au pășit pentru prima dată în curtea instituțiilor de învățământ din frumosul municipiu trotușean , însoțiți de părinți și de bunici. Este vorba despre cei care au intrat pentru prima dată la clasele pregătitoare de la școlile gimnaziale, dar și de „bobocii” de liceu, dornici de a-și continua studiile ori de a învăța o meserie.

Cuprinși de această atmosferă emoționantă au fost și absolvenții clasei a VIII-a care au fost admiși la Colegiul Tehnic „Petru Poni’ din Onești. Emoțiile lor au fost dublate de faptul că aici, pentru noul an școlar, se pune un accent deosebit pentru învățământul profesional, fapt ce face ca după trei – patru ani elevii din clasa a IX-a de acum să se poată mândri cu obținerea certificatului de calificare în una din meseriile din domeniul alimentației publice, de brutar – patiser, precum și de electrician instalații de joasă tensiune și de mecanic utilaje. Prof. Adrian Podaru, directorul Colegiului Tehnic “Petru Poni” din Onești a urat mult succes elevilor în noul an școlar, asigurându-i de întreg sprijinul cadrelor didactice în dobândirea unei profesii și în obținerea unor rezultate remarcabile la învățătură. La deschiderea festivă a noului an școlar de la Colegiul Tehnic „Petru Poni” au fost prezenți mai mulți profesori din străinătate (Germania, Italia, Bulgaria, Grecia, Lituania, Polonia și Turcia), care se află în aceste zile în Onești la activitățile cuprinse în cadrul Proiectului „Erasmus +, Closing the Gap in ITC”. Mai este de notat un lucru relevant: la acest colegiu, „bobocii” au mai avut o surpriză prin faptul că, prin tragere la sorți, au fost acordate un număr de 10 tablete, premii prin care conducerea acestei instituții de învățământ încearcă să atragă cât mai mulți elevi spre învățământul profesional. (Ion Moraru)

De la preşcolari la liceeni, la Colegiul Pedagogic

Curtea Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” din Bacău era ieri dimineaţă plină de copii bucuroşi că şi-au revăzut colegii după vacanţa de vară şi nerăbdători să petreacă din nou timpul împreună. Nu erau foarte retraşi nici boboceii, care au uitat rapid de părinţi, şi-au luat viitorii colegi de mână şi au aşteptat cuminţi pe platou să înceapă festivitatea de deschidere, în care ei au fost în centrul atenţiei.

Pentru toţi cei care au păşit în acest colegiu, sălile de clasă au fost frumos aranjate, astfel încât copiii să se simtă bine în timpul orelor de curs. La clasa a X-a C, numărul elevilor a crescut peste vară, în urma unor transferuri, iar cei nou-veniţi au fost primiţi cu drag de ceilalţi liceeni. „Noi suntem o clasă destul de deschisă şi întotdeauna suntem primitori, comunicăm mult între noi, ţinem unul la altul şi acestea sunt valoari care ar trebui urmate de toţi. Le urăm mult succes noilor colegi şi să avem un an bun”, a spus Diana Andreea Plopu, elevă. La etaj, tot o clasă de a X-a, dar H, va stârni invidia multor elevi. Aici, sala a fost amenajată cu tematică – visul american, iar toţi cei care îi trec pragul ştiu de acum că orice vis poate deveni realitate cu multă muncă şi ambiţie.

La acest colegiu clopoţelul a sunat pentru 1.629 de copii, fiind în total 61 de clase, de la gradiniţă la clasa a XII-a, iar anul acesta sunt opt clase de a IX-a. Instituţia dispune de trei corpuri cu spaţii de învăţământ, dar şi de sală de sport, cantină şi internat cu 120 de locuri de cazare pentru fete. „Avem două clase cu profil învăţător- educatoare cu care noi ne mândrim. Absolvenţii sunt inseraţi în totalitate pe piaţa muncii, în urma examenelor de titularizare şi suplinire şi este un atu pentru noi că la 19 ani ei sunt deja calificaţi şi se pot angaja în învăţământul băcăuan şi naţional. Sunt foarte mulţumită şi chiar vreau să ridic media de admitere la această disciplină.”, ne-a spus prof. Lavinia Băisan, directorul Colegiul Naţional Pedagogic Bacău. La admiterea de anul acesta au fost 110 candidaţi pe 56 de locuri, mulţi dintre ei fiind copii de cadre didactice, care vor să urmeze aceeaşi cale. Rezultate bune au obţinut elevii acestui colegiu şi la Bacalaureat, iar la Evaluarea Naţională s-a obţinut o medie de 10. (Geta Panaite)

BUHUȘI: „Școlile sunt o prioritate”

A fost atmosferă de gală în școlile buhușene. S-a trudit frumos, toată vara, împreună cu administrația locală și părinții, pentru ca toate instituțiile de învățământ să ofere condiții optime activității. La școlile „Mihai Eminescu”, „Ștefan cel Mare”, „Mihail Andrei”, dar și în grădinițe, vedetele manifestărilor au fost, ca de obicei, „bobocii”. Cei de la Colegiul „Ion Borcea” au marcat minunat momentul festiv la Casa de Cultură, unde au participat și primarul orașului, Vasile Zaharia, împreună cu inspectorul școlar general, prof. Florin Lazăr. Nota bene, colegiul buhușean și-a consolidat statutul de instituție care are și clase gimnaziale (a V-a, a VI-a). Iată câteva opinii exprimate la aceste evenimente… Prof. Maria Dobroi, directorul Colegiului „Ion Borcea”: „În numele echipei manageriale și al întregului personal, transmit tuturor borcenilor un an școlar inedit, cu experiențe intelectuale de neuitat, cu împliniri pe măsura așteptărilor, care să dea sens și rost trecerii timpului… în acest colegiu. Mult succes tuturor!” Prof. Oana Mălinici, director al Școlii „Mihai Eminescu”: „Începem cursurile cu bucuria existenței unei bazei didactico-materiale și mai bune. Între altele, amfiteatrul și trei săli de clasă au fost modernizate, toate clasele au videoproiector, la grădiniță am amenajat o nouă baie și am instalat un sistem de supraveghere. Va fi, și acesta, un an foarte bun”. (Ion Fercu)

„Anul școlar a început sub auspicii foarte bune. Reparațiile, igienizările, dotarea cu mobilier, perspectiva unor frumoase proiecte de reabilitare termică au fost preocupări constante și reușite. Autorizațiile sanitare și I.S.U. există peste tot. Doar la școala și grădinița din Orbic sunt excepții. La grădinița Orbic, unde anul viitor vom construi două săli de clasă, acum vom instala un W.C. mobil. La școala de aici nu există autorizație sanitară, întrucât, deocamdată, canalizarea din acest cartier nu este funcțională. Școlile sunt pentru noi o prioritate.”

Vasile Zaharia, primarul Buhuși

A început școala și în spatele gratiilor

Vacanta s-a terminat și pentru deținutii școlari. Ieri după-amiază, la sediul Penitenciarului Bacău a avut loc festivitatea de deschidere a noului an de învățământ de la Școala nr. 22, din cadrul unității de detenție, care din acest an va fi subordonată Școlii Gimnaziale nr. 7 din Tg. Ocna. Peste 110 persoane private de libertate, tineri cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani și femei adulte, s-au înscris la cursuri pentru clasele I- VIII și sunt așteptați în bănci, iar circa 50 de persoane vor merge la liceu. Conducerea unității le-a transmis să fie serioși, să respecte cadrele didactice și să învețe bine pentru a se putea integra mai bine în societate după eliberare. (G.P.)

Bucurie la „Sadoveanu” Un nou început pentru cei peste 450 de elevi ai Școlii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu din Bacău. Întâlnirea micuților cu dascălii lor a avut loc începând cu ora 9.00 în curtea școlii, o școală din cartierul Nord al Bacăului care se poate mândri cu modernizarea sălii de sport, dar și a claselor unde vor învătă elevii clasei zero.

„Anul școlar a început cu emoții, ca de obicei. Multe emoții. Mai trece un an din viața noastră de profesori, dar întinerim mereu când auzim «ciripeala» celor mici în sălile de clasă. Ne-am bucurat să constatăm, față de anul trecut, că numărul părinților în curtea școlii a fost mult mai mare. Ne întărește astfel credința că la «Mihail Sadoveanu» ne facem treaba bine și că aceștia apreciază munca noastră.”

Antonie Iustin, director Școala „Mihail Sadoveanu” Bacău

Emoții și bucurii la Școala „Spiru Haret”

A început un nou an şcolar și la Școala „Spiru Haret”. Clopoţelul a sunat ieri pentru aproape 600 de elevi și preșcolari din această unitate de învățământ din Bacău. Cu flori în mână, micuții din clasele pregătitoare, aflați pentru prima dată într-o școală, dar și cei din clasele I, a II-a, a III-a sau a IV-a, au păşit, unii sfioşi, alţii hotărâţi, în clase. Însă fiecare a trăit intens fiecare moment, încurajați însă și de părinți, vizibil emoționați și ei. Cei mari, de gimnaziu, în schimb, puțin mai relaxați, aveau ghiozdanul încă plin… cu amintiri din vacanţă. Așa, ca în prima zi de școală. Pentru toți însă a început un nou capitol din viața lor, de elevi. Cu emoţii, dar și bucurii. Urmează un drum lung pentru ei, cu reușite și încercări. „Le urez elevilor mei, acum la un nou început, un an plin de succes și de multe, multe bucurii, pentru că sunt copii și principala lor realizare este zâmbetul. Eu vreau să îi văd mereu plini de zâmbet”, ne-a declarat Costel Cutur, profesor învățător la clasa I, Școala „Spiru Haret” Bacău. Iar zâmbete au fost în toate clasele. Ce va urma? Vom vedea. (R.N.)