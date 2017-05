Social Norvegienii vor să construiască un complex sportiv la Şcoala de agenţi de penitenciare de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Zilele trecute, la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare (SNPAP) din Tg. Ocna a avut loc o primă întâlnire cu reprezentanţii Norvegiei, pentru a se stabili colaborarea în cadrul proiectelor finanţate prin Mecanismul Financiar Norvegian, domeniile în care unitatea de învăţământ va fi direct implicată şi următorii paşi în realizare. La această şcoală se doreşte construirea unui complex sportiv multifunţional, dar se vor aloca fonduri şi pentru formarea profesională modernă a personalului de aici. În judeţul nostru, investiţii cu bani norvegieni s-au făcut şi la Penitenciarul Bacău unde un corp de clădire a fost modernizat complet şi adus la standarde europene. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.