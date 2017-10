Mari Bucur nu este un om de care te împiedici mereu, nu-ţi stă în cale, însă nici nu poţi să o ocoleşti. Te priveşte cu ochii ei calzi, cu un zâmbet discret. Este o femeie frumoasă, o frumuseţe care vine din interior. Da, te cucereşte zâmbetul. Misterios. Uneori trist. Atunci nu o întreb nimic. Ne întâlnim des, în galeriile de artă, la vernisaje, simpozioane. Ştiu puţine lucruri despre Mari Bucur, i-am privit lucrările din expoziţiile personale. De câteva ori am scris despre arta ei. Expune rar, după fecunde perioade de căutări. Când i-am cerut câteva date personale, mi-a trimis trei rânduri. Săptămâna trecută lucra la demontarea expoziţiei pictorului Ilie Boca, de la Muzeul de Artă Contemporană, al Centrului de Cultură „George Apostu”. Urma o nouă expoziţie, un alt artist pe simeze. Am văzut de multe ori cum se „construieşte” o expoziţie, însă niciodată cum se dau tablourile jos de pe simeze. E un privilegiu să poţi privi cum fiecare tablou se desprinde cu greu, parcă, de locul unde câteva zile, uneori câteva luni, s-a dăruit publicului. Mari asta făcea, cu grijă, delicateţe, cu un fel de tristeţe ascunsă. Iubeşte arta.

