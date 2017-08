La sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat la Piatra Neamț cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Internațional Volare „International Music Awards for young talent”, eveniment organizat de Asociația Culturală STAR din Piatra Neamț și gazduită de Teatrul Tineretului. Festivalul – concurs s-a desfășurat pe două secțiuni: Interpretare – patru categorii de vârstă 6-8 ani, 9-11 ani, 12-14 ani, 15-17 ani, 18-25 ani și Creație – secțiunea pentru copii, secțiunea pentru adolescenți și secțiunea tineri. În concurs s-au întrecut copii din România, Bulgaria, Kyrgzstan și Republica Moldova, care au fost evaluați de un juriu profesionist format din Olimpia Urs, România-președinte juriu, Gianina Cărbunariu, România – președinte onorific, tenorul Oleg Malyk – Ucraina, Vili Ikonomov – Bulgaria, Vasile Moroșanu – Republica Moldova, Antoly Martynyuk – Ucraina, George Vanvu – România, Rafail Sarlykov – Kyrgzstan. Bacăul a fost reprezentat de copiii Fundației Teatrale „Neghiniță” Bacău, coordonați de profesor Mariana Tanasă, copii care au înregistrat rezultate notabile, după cum urmează: Miruna Ștefania Hârbu – 8 ani, Trofeul Categoriei 8 ani cu piesa „Dă, Doamne, cântec”, piesă care a consacrat-o în 1990 pe regretabila Laura Stoica, și o invitație la Festivalul „MALTA INTERNATIONAL SINGER’S FESTIVAL EURO STARS” – Aprilie 2018. Premiul I – Alexandru Ioan Ojog, Daria Ioana Chetraru și David Gabriel Afădăroaei. Premiul II – Alexia Maria Panaite și Daria Elena Gaman. Premiul III – Elisa Ioana Cavleru, Emma Dogaru și Radu Cercel. Secțiunea creație – Daria Ioana Chetraru, premiul al II lea .Tot weekendul trecut, Fundația Teatrală „Neghiniță” a avut un reprezentant și la Festivalul Internațional de Interpretare „Capitala Muzicală” Sibiu, unde Daria Anastasia Tanasă a obținut premiul I la Secțiunea Muzică Ușoară și premiul I la Secțiunea Muzică Instrumentală (flaut), premiul „Positive Life” și premiul Liceului de Artă din Sibiu. 0 SHARES Share Tweet

