Politica Noi membri în Consiliul Județean Bacău de Silvia Patrascanu Aleșii județului se întâlnesc luni, de la ora 11, pentru a lua decizii importante privind investițiile și parteneriatele din 2017. După aprobarea procesului verbal al ședinței din 27 ianuarie, va fi prezentat raportului președintelui Consiliului Județean (CJ) Bacău pe anul trecut, apoi vor fi supuși validării doi noi consilieri, supleanți pe lista PSD. Gheorghe Bejan, membru al CJ Bacău și în perioada 2012-2016, îl va înlocui pe ex-vicepreședintele Ionel Floroiu, care a câștigat un mandat în Camera Deputaților. Roxana Hîrțescu este propusă în locul Theodorei Șotcan, devenită, de asemenea, deputat după alegerile din 11 decembrie. Ședința de luni mai are pe ordinea de zi puncte care vizează plata cotizațiilor datorate de CJ Bacău unor asociații în care este membru (ADR N-E, ADIS, ADIB, ATOP, Euronest și UNCJR) și sprijinrea unor proiecte sociale. Cele mai importante sunt hotărârile care au ca obiect aprobarea documentațiilor și indicatorilor proiectelor de reabilitare a unor drumuri din Tătărăști – Corbasca, Poduri, Ciucani și Dărmănești – Valea Uzului.

