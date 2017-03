Noi medalii pentru sportivii bacauani

Dupa reuniunile din cea de-a doua zi a Campionatului National de Inot, editia 2017, ce se desfasoara in aceasta saptamana la Bazinul de Inot din Bacau, sportivii nostrii au reusit noi rezultate notabile. Astfel, proba de 100 m liber masculin Seniori a fost castigata de Radu Marius de la CS Stiinta Municipal cu timpul de 50’ 66’.

Locul secund a fost adjudecat de sportivul legitimate la Sport Club Municipal (SCM) Bacau, Daniel Martin, care a reusit timpul de 51’ 07’’, rezultat ce i-a asigurat locul I la categoria Tineret. Tot in proba de 100 m liber masculin, dar la Juniori, Rares Druga de la CS Stiinta Municipal si-a trecut in cont o medalie de bronz inregistrand un timp de 55’ 07’’.

In proba de 200 m fluture masculin, Daniel Martin si-a trecut in cont locul I atat la Seniori cat si la Tineret cu timpul de 2 min. 03 sec. 72 sutimi, iar in proba feminina, Ariana Dodita de la SCM Bacau s-a clasat pe III la categoria Junioare.

In competitia de 1500 m liber feminin, Gabriela Dragomir, CS Stiinta Municipal, si-a trecut in cont o medalie de bronz obtinand timpul de 18:24:10.

Intrecerile din cadrul Campionatului National de Inot vor continua vineri, sambata si duminica in cate doua reuniunui zilnice, de la ora 10.00 (calificari) si de la ora 17.00 (finale), accesul publicului fiind liber.