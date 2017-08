– De un an, aici se construiește non-stop: grădiniță, birou „Buletine”, parcuri, biserică! În toamna aceasta, 60 de copii din Secuieni vor păși într-o grădiniță nouă. „Investiția a costat opt miliarde de lei vechi și se află în faza finală, afirmă Cosmin David, primarul comunei. Mai trebuie să montăm centrala termică și caloriferele. Suma fost asigurată de Banca Mondială și Consiliul Local Secuieni. Și sediul Serviciului de Evidența Persoanei e aproape gata. Îl văruim, aducem mobilierul și îl dăm în folosință.” Au mai fost realizate, în acest prim an de mandat, patru parcuri de joacă, o platformă betonată, cu rigole, în curtea școlii, a fost reabilitat drumul din Chiticeni și a fost extins sistemul de iluminat public pe DN2F. În prezent se lucrează la execuția noului acoperiș al Bisericii Sf. Arhangheli Mihail și Gavril. Alte două obiective sunt în faza de obținere a avizelor de construcție: un teren de sport acoperit, multifuncțional, în valoare de 120.000 de euro și sistemul de canalizare, finanțat prin PNDL, care va costa peste 8 milioane de lei. În paralel, sistemul de alimentare cu apă va fi realizat prin POIM (Programul Operațional Infrastructura Mare). „Și pentru că e nevoie ca oamenii să-și mai descrețească frunțile, pe 8 septembrie, de Sfânta Maria, vom organiza Ziua Comunei Secuieni, a declarat primarul Cosmin David. De interes vor fi spectacolele de folclor susținute de artiști locali și din Vaslui pe scena din zona târgului și focul de artificii, care va avea loc seara, la final.” 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.