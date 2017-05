Noaptea Europeana a Muzeelor, un succes și în Bacău

Aflată la a XIII-a ediţie, „Noaptea Muzeelor” s-a derulat şi în Bacău, pe 20 mai, începând cu ora 18.00. Băcăuanii au putut vizita sălile de expoziţii ale Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” şi Complexului Muzeal „Ion Borcea”. Ca o avanpremieră, la Muzeul de Artă, de la ora 17.00, a avut loc vernisajul expoziţiei de pictură a artistului bucureştean Mihai Sârbulescu, care poate fi considerat un eveniment cultural de excepţie, pe simeze fiind urcate peste 100 de lucrări, majoritatea peisaje, interioare ţărăneşti, portrete, simboluri cu o mare încărcătură emoţională, expoziţie asupra căreia vom reveni.

Arta şi personalitatea artistului au fost reliefate de Mariana Popa, manager al Complexului Muzeal “Iulian Antonescu” şi Dionis Puşcuţă, şef secţie Artă. De remarcat, că fiecare instituţie a venit cu noutăţi absolute la acest eveniment european, intrând într-o competiţie benefică pentru vizitatori. La Muzeul de Artă, băcăuanii au avut ocazia să vizioneze şi o expoziţie cu lucrări ale pictorului Octav Băncilă, cât şi una dintre cele mai ample expuneri ale maestrului Ilie Boca.

Casa Vrăjitoarei, noutate la Etnografie

Noutăţile nu au lipsit nici la Secţia de Etnografie a Complexului, aici fiind amenajată o Casă a Vrăjitoarei, cu obiecte şi simboluri ale terapiei ţărăneşti, cât şi instrumente folosite de vrăjitoare, în depistarea şi chiar vindecarea unor afecţiuni, informaţiile fiind oferite de Iulian Bucur, şef Secţie Etnogarafie. De la o oră la alta, numărul celor care au trecut pragul muzeului a crescut, un rol important în ghidarea şi informarea vizitatorilor l-au avut voluntarii, elevi de la liceele din Bacău, prezenţi, de altfel, în toate instituţiile muzeale deschise.

Teatru şi istorie

O altă noutate a reprezentat-o evoluţia, de la ora 20.30, a unor actori ai teatrului “Bacovia”, Nina Ionescu, Ştefan Ionescu şi Marlena Duduman, cu piesa-lectură “Un bărbat şi mai multe femei”, iar de la ora 21.00, Valentin Branişte (Teatrul de Cartier), cu “Scrisori din tranşee”. “Suntem impresionaţi de interesul publicului pentru istoria veche a acestor locuri, obiceiurile şi tradiţiile din aşezările de pe malurile Trotuşului, Bistriţei şi Tazlăului, tinerii şi copiii solicitând informaţii despre exponatele noastre. Până la ora închiderii, în toate unităţile au fost înregistraţi peste 10.000 de vizitatori”, ne-a spus Marius Istina, purtător de cuvânt al Complexului “Iulian Antonescu”. Acelaşi surprinzător aflux de vizitatori l-am întâlnit şi la Casa “Nicu Enea”, unde au fost prezentate, ca noutate, câteva desene ale pictorului Nicu Enea, iar la Casa Memorială “George Bacovia” a fost expusă, în premieră, schiţa originală a statuii poetului, realizată, în 1970, de sculptorul Constantin Popovici, exponat care provine dintr-o colecţie particulară.

Cu luneta spre Guvern

Observatorul Astronomic era o adevărată avalanşă de vizitatori, mulţi dintre ei venind cu maşinile proprii, ceea ce a dus la blocarea străzii “Trotuş”. La intrare, oaspeţii erau întâmpinaţi de Gabriela Gurău, manager al Complexului “Ion Borcea”, care ne-a făcut o trecere în revistă a evoluţiei vizitatorilor, de la prima ediţie, din 2008, şi până astăzi: “În 2008, au venit doar 30 de vizitatori, eram foarte dezamăgiţi, apoi an de an numărul lor a crescut, de la 150 următorul an, ajungând acum, la incredibilul număr de 7000. Ne pare rău că vremea nu ne-a ajutat, însă foarte mulţi au solicitat datele de contact, pentru o viitoare vizită la noi”, a spus Gabriela Gurău. Muzeul de Naturale devenise neîcăpător la ora 23.00, toate sălile fiind un adevărat furnicar de copii şi părinţi, care alergau de la Seră, la animale sălbatice, atracţia fiind şi observarea la microscop a micilor insecte, apoi plantele carnivore şi jocurile interactive. Mai trebuie să menţionăm, că la Muzeul de Ştiinţele Naturii, muzeografii au îmbinat activitatea profesională cu un protest tacit, prin care au dorit să atenţioneze Guvernul că specialiştii cu studii medii din unităţile muzeistice din ţară se află pe ultima grilă, conform noii legi a salarizării unice, aflată deja în Parlament.

Mai vrem cultură!

Au fost o seară şi o noapte de poveste, la Observator şi la Muzeul de Istorie programul de vizită fiind prelungit, astfel ca toată lumea să aibă acces în sălile de expoziţii. Evident, intrarea a fost liberă, mulţi dintre băcăuani solicitând organizarea mai des a unor asemenea “nopţi”, deoarece nu au avut posibilitatea să vizioneze pe îndelete toate expoziţiile, toate exponatele, din cauza aglomeraţiei şi a timpului relativ scurt, pentru un tur complet.

