Nimic despre lucrurile cu adevărat importante? de Razvan Bibire - Protestele din ultimele săptămâni, oricât de romantice ar părea, nu fac decât să acopere adevăratele probleme ale momentului. S-a tot explicat că nu există nici o amnistie iar grațierea nu se referă la corupți, criminali sau violatori; nu a contat pentru că cei care au orchestrat mișcările de stradă aveau nevoie de acestea pentru cel puțin doua lucruri: pe de o parte să securizeze poziția DNA, grav afectată de dezvăluirile lui Sebastian Ghiță și, pe de altă parte, să distragă atenția de la dezbaterile referitoare la amestecul SRI în Justiție. Pentru că, în vreme ce atenția opiniei publice este distrasă de proteste și de falsa problema a „grațierii corupților", încep să iasă la iveală protocoalele secrete care au permis serviciilor secrete să trasforme Justiția în „câmp tactic". Care este problema, câtă vreme au fost arestați corupții?, se vor întreba unii. În primul rând, dacă acceptăm ideea că SRI poate să se amestece în Justiție, înseamnă că întreaga pledoarie care a condamnat faptul că Securitatea avea propia Direcție de Cercetări Penale cade. Înseamnă că Securitatea a procedat corect atunci când făcea dosare penale. În al doilea rând avem o problemă mare cât China: dacă se dovedește că CSAȚ a „completat" legislația cu directive secrete, stabilind că serviciile secrete se pot implica în anchetele penale poate atrage după sine anularea tuturor probelor obținute de către SRI și folosite la condamnarea corupților! Pentru simplul motiv că probele au fost obținute ilegal. CSAȚ nu este organ legislativ, nu are voie, potrivit Constituției, să modifice sau să completeze legile date de Parlament. Prin urmare, protocoalele prin care serviciilor secrete li s-a trasat sarcină să secondeze procurorii în anchetele penale sunt ilegale. Și, cum spuneam mai înainte, orice probă obținută pe baza acestor protocoale devine automat nulă. Vorbim aici despre mii de interceptări telefonice și înregistrări ambientale care au fost folosite de procurori pentru a obține condamnarea celor acuzați de corupție. Spre deosebire de ordonanța de grațiere, problema protocoalelor secrete ale CSAȚ poate determina cu adevărat eliberarea corupților.

