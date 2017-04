Sport Nimic de făcut: Alba Blaj- Știința Bacău 3-0 (14, 17, 19) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Speranțe? Mici. Șanse? Zero. Zero precum seturile câștigate anul acesta de voleibalistele Științei Bacău în cele cinci partide jucate contra campioanei Alba Blaj. Ulimul 0-3 a venit azi, în finala Cupei României de la Piatra Neamț. Alt meci, aceleași raporturi de forțe. Blajul cu numai două românce. Poate cele mai bune: Nneka Oniyejekwe și Adina Salaoru. Știința cu doar trei straniere. Cu siguranță nu la fel de bune ca ale adversarei: Zburova, Otasevic și Perovic. Ca de obicei, campioana a pornit cu dreptul, intrând în avantaj de trei puncte la primul time-out tehnic pe atacul în urcare al Nnekăi. Studentele au găsit forța de a reveni, egalând la 10 prin Cazacu și lăsând impresia că finala se joacă. Nu s-a jucat. Sau nu s-a jucat cum spera inimoasa galerie băcăuană, care a încercat să-și împingă de la spate favoritele. În zadar. N-a fost nimic de făcut: Blajul s-a desprins la 18-11, înainte ca serviciul Nnekăi să netezeasca o victorie cu 25-14 în actul de debut. În parțialul secund băcăuancele au fost cele care au pornit ca lumea, însă la primul time-out tehnic, tot Blajul a fost la putere: 8-7. Echipa lui Zakoc a crescut fără opreliște, Samara Rodrigues a punctat pentru 16-11, iar serviciul Adinei Salaoru a dus-o până la 24-15 într-un set câștigat finalmente de ardelence cu 25-17. Formația lui Florin Grapă a atacat decisă setul al treilea, însă de la 3-1, Blajul a întors la 5-3. S-a mers apoi cap la cap până spre final, cu Antonijevic și Comp. mai mereu în lejer avantaj (8-7, 10-8, 16-14) înaintea unui sprint sănătos, de deținătoare de event: 25-19. Și 3-0 la general, ca întotdeauna. Știința: Zburova, Cazacu, Rogojinaru, Otasevic, Faleș, Perovic, Albu (libero). Aui mai jucat: Miclea, I. Radu, Bălțatu. 0 SHARES Share Tweet

