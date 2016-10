Blocul nr. 19 de pe strada Nicolae Titulescu trece neobservat printre vegetatia luxurianta si casele particulare din zona. Din pacate, imobilul respectiv este foarte vizibil in evidentele Companiei Regionale de Apa Bacau (CRAB) si in cele ale Asociatiei de proprietari „Aleea Soimului”, unde este arondat.

Zilele trecute, CRAB a primit o solicitare din partea asociatiei pentru debransarea de la apa a blocului nr. 19, intrucât locatarii au acumulat datorii. Mai exact, unul dintre locatari avea un debit neachitat in valoare de aproximativ 3.000 de lei. Pentru ca debitorul nu s-a prezentat la procesele intentate de asociatie in vederea recuperarii debitelor, s-a ajuns la solicitarea de a fi sistate utilitatile in imobilul respectiv.

„In ultimul ceas, dupa ce au realizat ca isi va pune toti locatarii in cap, proprietarul a venit sa achite o parte din datorie. A platit 700 de lei si a semnat un angajament de plata, urmând sa achite lunar 300 de lei pâna la lichidarea datoriei. Inteleg ca este o familie cu probleme financiare care traieste dintr-un singur salariu, insa trebuie sa inteleaga faptul ca au anumite obligatii”, declara Elisabeta Peter, administrator la asociatia de proprietari „Aleea Soimului”.

Pentru ca proprietarul datornic a achitat o parte din debit, reprezentantii asociatiei de proprietari vor face o adresa catre CRAB prin care sa anuleze cererea initiala privind debransarea blocului nr. 19 de la reteaua de apa, incepând cu 1 noiembrie 2016.