Cronica rutiera Nicolae Bălcescu: O fată de 12 ani a fost accidentată pe trecerea de pietoni de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, în interiorul localităţii Nicolae Bălcescu, pe DN-2, un şofer de 73 de ani, din Bacău, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe sensul de mers către Adjud a surprins şi accidentat o minoră de 12 ani, din localitate, care se angajase în traversarea străzii pe trecerea de pietoni. În urma impactului, adolescenta a fost rănită şi transportată la spital unde i s-au acordat îngrijiri medicale. Poliţiştii de la Serviciul Rutier au făcut cercetări la faţa locului şi l-au testat pe conducătorul auto cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. În continuare a fost demarată o anchetă pentru infracţiunea de vătămare corporală din culpă. 6 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.