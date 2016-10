Nicolae Balcescu: Batrân accidentat mortal in drum spre biserica

Accidentul s-a petrecut in aceasta seara, in interiorul localitatii Nicolae Balcescu. Un batrân de 79 de ani, din comuna, in timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni a fost acrosat de un autoturism Dacia, la volanul caruia se afla un barbat de 67 de ani, din judetul Vrancea.

Soferul ar fi spus ca ar fi fost orbit de luminile unei masini care venea din sens opus si nu l-a vazut.

In urma impactului, pietonul a fost aruncat pe carosabil la câtiva metri de zebra si din pacate a murit.

La fata locului au ajuns pentru cercetari politisti de la Serviciul Rutier si de la Criminalistica.

„Din primele cercetari se pare ca accidentul s-a produs pe fondul neacordarii prioritatii de trecere unui pieton angajat in traversarea regulamentara a strazii.

In urma producerii evenimentului rutier a rezultat decesul unei persoane de sex masculin, in vârsta de 79 de ani. In cauza va fi intocmit dosar penal sub aspectul savârsirii infractiunii de ucidere din culpa”, a declarat inspector Mirela Chirita, ofiter la Biroul Drumuri Nationale si Europene din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau.

Pietonul se deplasa greu, cu ajutorul a doua cârje si se ducea la biserica, la slujba de seara.

Rudele spuneau ca era bolnav si ca in urma cu câteva luni suferise si o interventie chirurgicala la Bucuresti.

Batrânul era vaduv si nu avea copii.