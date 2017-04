Sanatate Niciun candidat nu a luat concursul pentru şefia DSP Bacău de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cele două funcţii de conducere de la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Bacău au fost scoase la concurs de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) la începutul lunii martie. Concursurile s-au finalizat săptămâna trecută şi, în urma acestora, ambele funcţii au rămas neocupate. De altfel, s-au depus dosare doar pentru cea de director executiv, unde s-au înscris trei candidaţi, printre care şi actualul director cu delegaţie, dr. Mihaela Carmen Arim, însă la final niciunul nu a promovat concursul. Situaţia a fost asemănătoare în multe judeţe din ţară, în acelaşi timp fiind organizate concursuri pentru 16 DSP-uri, au fost 37 de candidaţi pe aceste locuri şi doar doi au fost admişi. Este vorba despre candidaţii la şefia DSP Buzău şi DSP Cluj Napoca. Pentru funcţia de director executiv adjunct sănătate publică la DSP Bacău nu s-a prezentat nimeni. AFP a scos la concurs 26 de funcţii de adjunct, însă au fost doar zece candidaţi de toţi şi numai unul a promovat. În prezent, funcţia de director executiv la DSP Bacău este ocupată tot de dr. Arim. „La acest moment, doamna doctor Mihaela Arim, consilier superior în cadrul DSP Bacău, prin ordin al ministrului sănătăţii a preluat aribuţiile şi responsabilităţile specifice funcţiei publice de conducere de director executiv al DSP Bacău până la ocuparea acesteia în condiţiile legii”, a declarat Anda Dumitrescu, purtător de cuvânt la DSP Bacău. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.