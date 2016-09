Nici mustariile nu mai sunt ce au fost

De mai bine de o saptamâna, toamna se arata stapâna peste tot. Ceva nori negri si ploi reci ne-au facut sa uitam de vara fierbinte, gecile de toamna si umbrelele au facut parada modei prin oras, iar gândurile…gândurile zboara.

Si meteorologii spun ca se incalzeste in acest weekend, insa de marti… „Cri, cri, cri, toamna gri…”. Dar sa privim si partea buna a lucrurilor. Pe lânga inceputul de an nou scolar, startul recoltelor imbelsugate si multe alte parti frumoase ale toamnei isi fac loc si…mustariile. Nu poti sa nu-ti imaginezi o locatie amenajata traditional in care sa servesti, intr-o cana de lut, must proaspat stors, pastrama de oaie cu usturoi si mamaliguta, de ce nu si un cârnacior proaspat pe gratar sau câtiva mici rumeniti cu mustar.

Toate asezonate cu o muzica lautareasca, sa-ti vina cheful de viata. Stiu. Avem imaginatie bogata, pentru ca prin oras nu mai gasesti asa ceva. Intr-o plimbare prin „vechiul târg al lui Bacovia”, am trecut pragul câtorva restaurante care anii trecuti amenajau astfel de zone, adresate iubitorilor de must si de pastrama. In majoritatea dintre ele, ideea de „mustarie” a ramas doar istorie. Fie ca am intrat la „Cerbu”, la restaurantele din zona Orizont, la „Curcanul de Aur” si altele, am intâlnit cam aceeasi poveste. Sintetizat, mustariile nu sunt rentabile. Preturile sunt cum sunt iar bacauanii nu prea mai agreaza aceasta idee clasica.

Nu ne ramâne decât sa-i credem pe cuvânt pe cei de la restaurantele respective si sa speram ca, totusi, traditia nu a murit de tot. Aparentele sunt salvate de cei de la Green Park, care au deschis de ceva vreme mustaria pentru ca tin la traditie. „Si anul acesta am deschis mustaria, dar, din pacate nu a mers asa de bine. Nici vremea nu a fost prea grozava, iar seara se lasa chiar rece, rece. E destul de dificil sa mentii mustaria in conditiile astea asa ca ne gândim serios sa inchidem acest segment in perioada imediat urmatoare”, ne-a spus Gheorghe Dospinescu, administrator la Green Park.

Cu alte cuvinte, din acest punct de vedere, toamna 2016 e cam cu ghinion. Speranta iubitorilor de traditii cu must si pastrama ar putea fi salvata peste câteva zile de cei de la „Curtea Veche”, care au in vedere deschiderea unei mustarii in crama de la subsol, dar nici ei nu se arata prea optimisti. „E destul de greu sa achizitionezi strugurii, sa-i depozitezi, sa faci mustul proaspat.

Preturile la pastrama de oaie nu sunt chiar cele mai mici pentru ca asta e piata. Noi speram ca mai sunt iubitori a traditiilor noastre românesti si care apreciaza autenticitatea”, a spus un reprezentat de la „Curtea Veche”.

Pacat, am spune noi. Pentru ca este o traditie foarte frumoasa cu un „parfum” unic. Daca vestile acestea sunt mai mult amare, mai bine nu ratati o cana cu must din 2016. A fost o vara buna in care s-au copt struguri de calitate care ne fac toamna mai dulce.