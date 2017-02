Derby pentru supraviețuire la Cluj, acolo unde voleibaliștii Științei vor evolua sâmbătă, în etapa a 17-a, contra gazdelor de la U. Despărțite de un singur loc și de un singur punct în ierarhia Diviziei A1, U Cluj și Știința au mare nevoie de puncte. Ambele echipe vin după succese în tie break-obținute runda precedentă; clujenii la Piatra Neamț, pe terenul „lanternei roșii”, iar Știința acasă, împotriva unei alte grupări din zona joasă a clasamentului, Unirea Dej. Celelalte partide ale etapei a 17-a (sâmbătă, 11 februarie): VC Caransebeș- SCM U Craiova, CSM București- VCM Piatra Neamț, Unirea Dej- Explorări Baia Mare, Tricolorul Ploiești- Steaua, Arcada Galați- VM Zalău (se joacă pe 13 februarie). Clasament 1. Arcada Galați 16 14 2 43-16 40p.

2. Steaua București 16 13 3 42-15 39p.

3. VM Zalău 16 13 3 41-18 37p.

4. SCM U Craiova 16 12 4 39-15 35p.

5. Tricolorul Ploiești 16 11 5 38-23 33p.

6. CSM București 16 9 6 33-28 28p.

7. Explorări B. Mare 16 5 11 26-37 17p.

8. VC Caransebeș 16 6 10 24-36 17p.

9. Unirea Dej 16 6 10 22-40 14p.

10. Știința Bacău 16 4 12 20-39 13p.

11. U Cluj 16 4 12 17-39 12p.

12. VCM P. Neamț 16 1 15 8-47 3p. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.