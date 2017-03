Sport Nevoie de puncte Explorări Baia Mare- Știința Bacău (sâmbătă, ora 18.00) de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Știința a visat frumos miercuri preț de un set, primul, pe care i l-a luat campioanei SCM Craiova la 22. Chiar dacă voliebaliștii băcăuani au pierdut în final meciul cu 3-1, ei și-au câștigat, o dată în plus, stima și prețuirea publicului. Fanii băcauani vor ține pumnii echipei și sâmbătă, în speranța că Ivkovic și compania se vor întoarce cu punct sau puncte de la Baia Mare. Nu de alta, dar U Cluj, ocupanta celui de-al doilea loc retrogradabil, s-a apropiat la șase puncte de Știința după victoria în tie-break din intermediară, contra Arcadei Ploiești, când a revenit incredibil de la 0-2. Rezultatele etapei a 21-a: Știința Bacău- SCM U Craiova 1-3, VCM Piatra Neamț- Știința Explorări Baia Mare 1-3, VC Caransebeș- VM Zalău 0-3, CSM București- Steaua 0-3, U Cluj- Tricolorul Ploiești 3-2, Unirea Dej- Arcada Galați 1-3. Programul complet al etapei a 22-a (sâmbătă, 11 martie): SCM U Craiova- Unirea Dej, Arcada Galați- U Cluj (se joacă la Cluj), Tricolorul Ploiești- CSM București (se joacă pe 13 martie, ora 19.00, Digi), Steaua- VC Caransebeș, VM Zalău- VCM Piatra Neamț, Explorări Baia Mare- Știința Bacău. Clasament: 1) Steaua 51p., 2), VM Zalău 50p., 3), SCM U Craiova 49p., 4) Arcada 46p., 5) Tricolorul Ploiești 41p., 6) CSM București 34p., 7) Explorări Baia Mare 26p., 8) VC Caransebeș 23p., 9) Știința Bacău 21p., 10) Unirea Dej 17p., 11) U Cluj 15p., 12) VCM Piatra Neamț 5p. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.