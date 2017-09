Filiala județeană a ANR (Asociația Nevăzătorilor din România) organizează Turneul Internațional de Goalball, în cadrul proiectului mai amplu „Bacău, Capitala Europeană a Sportului”. La această ediție, partenerul Asociației Nevăzătorilor va fi Primăria Bacău. Evenimentul se va desfășura la Școala „Constantin Platon” (fostă nr. 2), sâmbătă, 30 septembrie, începând de la ora 8. Goalball-ul este un joc de echipă cu mingea cu clopoței, creat pentru veteranii rămași nevăzători în urma celui de-al doilea război mondial. Din 1976, sportul este prezent la toate paraolimpiadele de vară, iar din 1978 se organizează un campionat mondial la fiecare patru ani. Regulile sunt guvernate de International Blind Sports Federation (IBSA), federație care se ocupă de toate cele cincisprezece sporturi pentru deficienții de vedere. 0 SHARES Share Tweet

