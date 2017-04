Nemulțumiri în Măgura. Fără curent, la doi pași de oraș!

Locuitorii din vecinătatea firmei Metalbac & Farbe și a complexului „Principe” sunt extrem de nemulțumiți că rețeaua de alimentare cu energie electrică nu a fost extinsă în zona rezidențială. Mai grav, nimeni nu le dă speranțe că va fi extinsă. Oamenii susțin că lucrarea ar costa 10 miliarde de lei vechi.

„Primăria Măgura și compania E.ON ar trebui să suporte împreună cheltuielile. E.ON vrea să participe cu 2 miliarde de lei vechi, ceea ce ar însemna ca autoritățile locale să acopere diferența de 8 miliarde. Primarul spune că nu are acești bani și că soluția ar fi să se realizeze doar jumătate din lucrare”, arată Bogdan Anton.

Locuitorii susțin că deși Ordinul nr. 75/2013 al ANRE obligă furnizorul să facă investiții, compania E.ON nu pare dispusă să extindă rețeaua pe cheltuiala sa, în zona respectivă. Oamenii afirmă că din cauza neînțelegilor privind acoperirea costurilor, și compania, și autoritățile tergiversează lucrurile.

„Nu e corect să suportăm 90 la sută!”

„Noi am făcut tot ceea ce puteam face pentru acești locuitori și tot ceea ce legea ne permite, a declarat Iordache Costraș, primarul comunei Măgura. Am trecut drumurile în domeniul public, am făcut studiul de fezabilitate, am fost la Iași, la E.ON. Lucrarea va costa 1,1 milioane de lei fără TVA. În varianta E.ON, noi, din bugetul comunei Măgura, ar trebui să acoperim 900.000 de lei, iar compania, diferența de 200.000 de lei.”

Locuitorii nu sunt mulțumiți de această soluție, după cum nici primarul nu e mulțumit. „Am făcut adresă către E.ON și am propus ca investiția să fie împărțită în două, mai exact să fie realizată în două etape. De asemenea, le-am solicitat să regândească studiul și să vină cu o altă variantă de coparticipare”, explică Iordache Costraș.

Conform actualei variante, Primăria Măgura ar finanța aproape 90% din valoarea investiției, iar E.ON doar 10 la sută, arată edilul. „Aspectul acesta e determinat de poziția de monopol a E.ON. Nu e corect ca noi să suportăm 90 la sută din costuri! Nici nu avem de unde”, a declarat Iordache Costraș.

Se refac studiile de fezabilitate

„Primăria Măgura a depus documente pentru trei extinderi de rețea, toate cuprinse în aceeași solicitare, la pachet. Fiecare extindere deservește în parte un număr de locuințe. S-a făcut studiu de fezabilitate, dar când autoritățile locale au văzut câți bani trebuie să pună au solicitat refacerea studiului de fezabilitate, dar pe trei lucrări individuale.

Cele trei lucrări, la pachet, ar fi costat circa 1,2 milioane de lei, din care Primăria Măgura trebuia să pună în jur de 80%. Sunt pași legali, bazați pe reglementări în vigoare, pe care îi face toată lumea, nu numai Primăria Măgura”, a declarat Corneliu Zaiț, purtător de cuvânt al companiei E.ON. Practic, în acest moment, se așteaptă noile studii de fezabilitate, pentru fiecare dintre cele trei extinderi, care ar trebui să indice cheltuieli mai mici.

Abia apoi, dacă și autoritățile locale vor fi de acord să contribuie cu sumele ce vor rezulta din noile studii, se va putea vorbi despre începerea efectivă a lucrărilor pentru alimentarea locuințelor.

Silvia Pătrășcanu

Ovidiu Pauliuc