– principala ocupaţie a locuitorilor din comuna Negri este agricultura, iar edilii locali vor să salveze culturile oamenilor – comuna Negri are 1.200 hectare de teren arabil care poate fi irigat Conducerea Primăriei Negri vrea să elimine riscurile din agricultură, iar cea mai bună soluţie în acest sens este dezvoltarea unui sistem de irigaţii la nivelul localităţii. Viceprimarul Dănuţ Patriche declară că s-a gândit serios la implementarea unui sistem de irigaţii la nivelul comunei şi pentru a putea pune în practică un astfel de plan a început demersurile necesare înfiinţării Asociaţiei de Îmbunătăţiri Funciare Negri. Experienţa secetei din anii trecuţi a făcut să crească interesul fermierilor pentru irigaţii. În comuna Negri, apa ar veni prin cădere, iar costurile pot fi considerabil mai mici. Astfel, irigarea culturilor poate fi o metodă de a reduce riscurile în afacerile agricole. Este clar că prin irigare, mai ales în perioadele de secetă, calitatea şi randamentul culturilor vor creşte, ceea ce înseamnă şi venituri suplimentare pentru oamenii locului. “Este un proiect de suflet şi vrem să depunem documentaţia în 2018. Am avut experienţe neplăcute pe timp de secetă şi cum în zona noastră singura afacere este agricultura, vrem să o facem rentabilă.”

Dănuţ Patriche, viceprimar comuna Negri Dezvoltarea unui sistem de irigaţii prin intermediul Asociaţiei de Îmbunătăţiri Funciare Negri va fi mană cerească pentru cei care au în exploatare terenuri agricole. Accesând Programul Naţional de Apă gratuită până la staţia de pompare “Un adevărat sprijin pentru fermieri”, se elimină costurile cu serviciile de furnizare de apă pentru irigaţii prestate de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare sau alţi prestatori, iar finanţarea de la bugetul de stat nu este deloc de neglijat, valoarea proiectului la nivel naţional fiind de 90 milioane de lei. Beneficiarii proiectului pot fi membrii Organizaţiilor/Federaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI/FOUAI) şi orice beneficiar care are acces la o amenajare de irigaţii funcţională aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.