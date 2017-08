– mamele abuzate de soții alcoolici ajung să-și lepede copiii la stat – cele care supraviețuiesc alcoolului și violenței sunt monitorizate în comunitate Mamele singure cu mulți copii sunt atent monitorizate în comuna Negri, ca măsură de protecție pentru copii. Serviciul de asistență socială face vizite periodice în aceste gospodării pentru a preîntâmpina situațiile de neglijență familială sau exploatare prin muncă. Cazurile sociale sunt tratate aparte pentru că în comună au existat mai multe situații de neglijență familială care s-au soldat în final cu scoaterea copiilor din familie. Anul trecut, din cauza părinților care consumau excesiv alcool, copiii familiilor Pleșca și Ghindă au ajuns în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău. Familia Pleșca a rămas fără copii, iar Ghindă are interdicție să se mai apropie de nevastă și copii. Ambele familii au în îngrijire cinci copii, iar aceștia trăiau în condiții greu de imaginat. Citat: „În ambele cazuri, problemele au apărut pe fondul consumului de alcool. Știam ce se petrece în familiile respective și am apelat la ajutorul autorităților competente. În casa lui Ioan Pleșca, ambii părinți consumau alcool, iar copiii erau neglijați, murdari și înfometați. La un moment dat am vrut chiar să le construim o casă pentru a ține familia unită, însă, mama, după ce a scăpat de copii, a plecat în străinătate. Tatăl este văcar acum, a devenit mai responsabil și o dată pe lună ne roagă să-l programăm ca să-și vadă copiii”, declară Dănuț Patriche, viceprimarul comunei Negri

Un alt caz grav de neglijență familială este cel al familiei lui Eugen Ghindă, din satul Ursoaia. Și în cazul lui, tot alcoolul a dus la destrămarea familiei. Bărbatul devenise extrem de violent cu nevasta și copiii, iar pe numele lui a fost emis chiar un ordin de interdicție. Mama continuă să-și crească copiii departe de tatăl/soțul violent și supraviețuiește cu banii primiți de la stat. Femeia are în grijă cinci copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani. Lunar, ea primește din alocații și ajutor social peste 10 milioane de lei. Este ajutată și de Crucea Roșie, dar și de oamenii din sat. Pentru că asistentul social nu poate trece zilnic pe la casa femeii, vecinii acesteia sunt de un real ajutor pentru angajații primăriei, semnalând de fiecare dată neregulile constatate. Sistemul de comunicare dă roade și în alte cazuri, în care mamele singure sunt în pericol sau apucă pe căi greșite.

