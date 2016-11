Lansata in urma cu o saptamâna cu sectiunea de „Muzica Usoara”, cea de-a VII-a editie a Festivalului International de Teatru, Muzica si Dans pentru Copii „Neghinita”, a continuat vineri si sâmbata (4-5 noiembrie) cu sectiunile de „Muzica Instrumentala”, „Teatru” si respectiv „Dans”. Pentru fiecare sectiune in parte, organizatorii au apelat la un juriu specializat, alcatuit din profesionisti pentru fiecare domeniu.

Daca in urma cu o saptamâna la sectiunea „Muzica Usoara” i-am regasit in juriu pe Mihai Alexandru-compozitor si presedinte de juriu, pe Tudor Turcu-interpret de muzica usoara, câstigator X-Factor România sau compozitorii Claudiu Bulete si Marcel Iorga, si juriile sectiunilor desfasurate in ultimele zile de festival au adus nume remarcabile.

La sesiunea de „Muzica Instrumentala” i-am remarcat pe Ioana Stanescu-lector univ. dr. la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iasi, Mirela Iluchian-artist instrumentist la Filarmonica „Mihail Jora” Bacau si Andreea Timilie-profesor la Colegiul National de Arta „George Apostu” din Bacau.

Sectiunea „Teatru” i-a avut in loja juriului pe Adriana Trandafir-actrita la Teatrul „C. Tanase” si profesor de actorie la Universitatea Hyperion din Bucuresti, actorii Teatrului „Bacovia” Florina Gazdaru si Bogdan Buzdugan precum si pe Ionel Tanasa-actor si regizor, presedintele Fundatiei Teatrale „Neghinita”. Juriul de la „Dans” a fost compus din trei distinse doamne, respectiv Monica Petrica-prim balerina la Opera Nationala Bucuresti, Ligia Delia Grozdan-lector. univ. dr. Universitatea de Arte „George Enescu” Iasi si Simona Baicu-profesor coregraf la Colegiul National de Arta „George Apostu” Bacau.

Trebuie specificat ca toate jurizarile s-au facut cu note la vedere si ca prestatiile participantilor au fost de o certa valoare, juratii având o misiune dificila in desemnarea câstigatorilor. Pe de alta parte, daca organizatorii au confirmat participarea a 700 de copii, numarul real de participanti a depasit 1000, ceea ce demonstreaza calitatea si valoarea acestui festival.

Acest lucru a fost remarcat si de presedintele Consilului Judetean Bacau, Sorin Brasoveanu, care a participat la Gala de Premiere pentru sectiunile „Muzica Instrumentala” si „Teatru” de vineri seara si care si-a exprimat de pe scena festivalului incântarea si sustinerea in continuare a acesti eveniment in Bacau: „Sunt placut surprins de amploarea acestui festival si de numarul mare de participanti. Este clar ca este un lucru bine facut si ca merita in continuare sprijinul nostru.” De altfel, Consiliul Judetean Bacau finanteaza Festivalul „Neghinita” prin Legea 350.

Remarcabile au fost si evolutiile participantilor, de la toate sectiunile, care au stârnit ropote de aplauze intr-o sala a Teatrului Municipal „Bacovia” care s-a dovedit a fi neincapatoare. Daca in prima sesiune, derulata saptamâna trecuta, participantii au incântat cu vocile lor, cei de la „Muzica instrumentala” si-au demonstrat calitatile de virtuozitate aratând cât de bine pregatiti sunt. Cei de la „Teatru” au oferit publicului povesti, unele dintre ele satirizate si pline ironii care au electrizat publicul smulgând ropote de aplauze chiar si din partea juriului.

Si „Dansul” a incins atmosfera din sala mare a teatrului, fie ca pe scena s-a dansat contemporan, modern, retro sau balet. Prezentarea festivalului a fost asigurata cu profesionalism de cinci tinere incântatoare: Teodora Balas, Bianca Popa, Emma Florea, Ilinca Budeanu si Daria Tanasa.

La sectiunea „Muzica Instrumentala” trofeul a fost acordat lui Daniel Andrei Rotariu – vioara – Colegiul National de Arta „George Apostu” din Bacau, profesor Alexandru Timilie.

La sectiunea „Teatru” trofeul a fost acordat lui Teodor Gheorghies de la Asociatia “Art Alfaomega” din Piatra Neamt, îndrumator Gina Gulai.

Teatru grup categoria 7 – 10 ani

Premiul I – Trupa Ludici – Asociația Culturală Ludik Art – Brăila, îndrumători: Nedelea Cătălina Teodora și Flori Popa

Teatru grup categoria 10 – 14 ani

Premiul I – Asociația Art AlfaOmega din Piatra Neamț, îndrumător Gina Gulai

Teatru grup categoria 14 – 18 ani

Premiul I – Trupa de Teatru TeenAct – Colegiul Național Petru Rareș din Piatra Neamț, îndrumător Raluca Rusu

Teatru individual categoria 7 – 10 ani

Premiul I – Marc Iustin – Asociația Art Alfaomega din Piatra Neamț, îndrumător Gina Gulai

Teatru individual categoria 10 – 14 ani

Premiul I – Ceres Andreea – Asociația Art Alfaomega din Piatra Neamț, îndrumător Gina Gulai

Teatru individual categoria 14 – 18 ani

Premiul I – Afrăsinei Octavian – Asociația Art Alfaomega din Piatra Neamț, îndrumător Gina Gulai

La sectiunea muzica instrumentala trofeul a fost acordat lui Rotariu Daniel Andrei – vioară – Colegiul National de Arta „George Apostu” din Bacău, profesor Alexandru Timilie

Muzica instrumentala – pian – categoria 5 – 7 ani

Premiul I – Trofin Ștefan – Școala Spiru Haret din Bacău, profesor Andreea Timilie

Muzica instrumentala – pian – categoria 7 – 10 ani

Premiul I – Botez Eduard – C. N. A. George Apostu din Bacău, profesor: Cornelia Zurita Villafranca

Zorilă Darius – C. N. A. George Apostu din Bacău, profesor: Cornelia Zurita Villafranca

Muzica instrumentala – pian – categoria 10 – 14 ani

Premiul I – Gheorghiu Gheorghe – Școala Gimnazială de Arte „N. N. Tonitza” din Bârlad, profesor: Emilia Mocanu

– Toma Denisa Maria – Școala Gimnazială de Arte „N. N. Tonitza” din Bârlad, profesor: Mihail Manciu

– Toma Raluca Ioana – Școala Gimnazială de Arte „N. N. Tonitza” din Bârlad, profesor: Mihail Manciu

Muzica instrumentala – pian – categoria 14 – 18 ani

Premiul I – Gheorghiu Vlad – C. N. A. Octav Băncilă din Iași, profesor Andrei Enoiu Pânzaru

Muzica instrumentala – instrumente cu coarde – categoria 7 – 10 ani

Premiul I – Coneac Andrei – vioară – C. N. A. George Apostu din Bacău, profesor Alexandru Timilie

Muzica instrumentala – instrumente cu coarde – categoria 13 – 17 ani

Premiul I – Doboș Cezar – chitară – C. N. A. George Apostu din Bacău, profesor: Marc Gabriel

Muzica instrumentala – instrumente de suflat – categoria 7 – 10 ani

Premiul I – Rusu-Donighevici Emilian – 8 ani – oboi – C. N. A. George Apostu din Bacău, profesor Mihaela Gora Gioacăș

Muzica instrumentala – instrumente de suflat – categoria 10 – 14 ani

Premiul I – Petcu Emanuela – flaut – C. N. A. George Apostu din Bacău, profesor Andreea Timilie

Trofee sectiunea dans:

Trofeu dans individual – Caraivan Mara – Studio de Balet Melinda – Ansamblul Attitudine din Constanța, profesor Melinda Vladu

Trofeu dans grup: Oana Floriea Ballet School din Iași, profesor Oana Floriea

Trofeu dans clasic: Asociația Reverance din Bacău, profesor Simona Baicu

Trofeu dans contemporan: Clubul de Dans FirSTep By Deea, professor Andreea Elena Dobraniș

Trofeu dans de caracter: Trupa Alegria – Liceul Teoretic George Moroianu din Săcele, Brașov, profesor Anca Popuțoaia

Trofeu dans românesc stilizat: Trupa Instinct Dance din București, profesor Alice Constantina Lazăr